São Paulo precisa se recuperar de tropeços para sequência de três jogos fora de casa

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 02/09/2024 - 08:11 • São Paulo (SP)

O São Paulo precisa se recuperar de dois tropeços seguidos para seguir forte na briga pelos títulos que sonha em conquistar ainda em 2024. O Tricolor está vivo na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, mas tem uma sequência difícil de três jogos fora de casa e precisará superar para não dar adeus a algumas taças.

Em seus dois últimos jogos, contra Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e Fluminense, pelo Brasileirão, foram duas derrotas, sendo a primeira em casa e, a segunda, fora de seus domínios. Ainda restam os confrontos contra o Galo, na volta das quartas de final da Copa do Brasil, marcado para o dia 12, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão no dia 15 e, por fim, contra o Botafogo, pela Libertadores no dia 18. Todos eles são fora de casa.

Neste período entre uma partida e outra, o técnico Luis Zubeldía terá 11 dias livres durante a Data Fifa, e terá tempo de ajustar seus jogadores para tentar reverter o resultado negativo contra o Atlético-MG, já que perdeu no Morumbis por 1 a 0, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. Um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis, enquanto o empate desclassifica o time paulista.

No ano, o Tricolor fez 24 partidas como visitante, com nove vitórias, sete empates e oito derrotas, a última delas neste domingo (1°), contra o Fluminense, por 2 a 0, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O São Paulo só voltará a encontrar sua torcida, no Morumbis, no final de setembro. No dia 22, o time recebe o Internacional, às 18h30, pela 27ª rodada do Nacional.