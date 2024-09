Preparador do Flamengo crê em bom trabalho e abre o jogo sobre lesões: ‘Vão continuar’

Tite sofre com problemas relacionados a lesões musculares no Flamengo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 08:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Preparador físico do Flamengo, Fábio Mahseredjian minimizou as lesões musculares no Flamengo nas últimas semanas. Embora Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz e Michael sigam no Departamento Médico, o profissional explicou que esse problema ocorre no mundo inteiro.

- É um fenômeno ocorrido no mundo todo. Tem times no Brasileiro com 12 no DM (departamento médico). O Botafogo ontem teve um atleta (Cuiabano) com lesão de posterior de coxa logo no início da partida. Hoje aqui o Corinthians com quatro, cinco minutos, também teve um que machucou a posterior da coxa (Hector Hernández). Outro saiu no segundo tempo, não sei se lesionado ou não, mas com a mão na posterior da coxa. É um fenômeno mundial.

Na sequência, Mahseredjian afirmou que novas lesões musculares podem surgir no elenco comandado por Tite. No entanto, o preparador físico afirmou acreditar no trabalho que vem sendo feito no Rubro-Negro.

- Em novembro do ano passado saiu uma reportagem do Mirror, da Inglaterra, que em uma certa rodada havia 30 jogadores que não iriam jogar por lesões em posterior de coxa. Foram as três que fomos acometidos: Gabriel, Pedro e Nico (De la Cruz), que foi uma lesão muito pequena. Foi concentrado, não está tudo errado, nós estamos bem equilibrados, sabemos o que estamos fazendo. Essas lesões vão continuar ocorrendo.

Além do quarteto, David Luiz realizará exames após sentir um desconforto na coxa esquerda no duelo com o Corinthians. Varela também deixou a Neo Química Arena com problemas no quadril direito e será reavaliado.