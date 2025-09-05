Técnico do Uruguai manda recado sobre Arrascaeta para o Flamengo

Após a vitória do Uruguai por 3 a 0 sobre o Peru, na noite de quinta-feira (4), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o técnico Marcelo Bielsa fez questão de enaltecer o momento de Giorgian De Arrascaeta e mandou um recado para o Flamengo. O camisa 10 do Rubro-Negro se destacou ao marcar um golaço e participar diretamente da jogada do primeiro gol da Celeste.

O treinador ressaltou que vê uma “nova versão” do meia, atribuindo parte do desempenho ao trabalho realizado pela comissão técnica e pelo departamento médico do clube carioca.

- Queria fazer um reconhecimento especial ao trabalho de Arrascaeta, ao corpo técnico e médico do Flamengo, porque porque nesta temporada, Arrascaeta, do meu ponto de vista é um jogador diferente ao que eu conheci inicialmente. O que ele fez pela seleção é muito valioso, mas o que ele faz pelo Flamengo, jogando duas vezes por semana, marcando gols, dando assistências… essa versão de Arrascaeta é muito boa - destacou.

No confronto, Arrascaeta marcou o segundo gol uruguaio, aproveitando um rebote dentro da área e batendo firme para ampliar o placar. No primeiro tento, também foi decisivo: deixou dois marcadores para trás e acionou Varela, companheiro de clube, que cruzou na medida para Aguirre abrir o marcador.

Com a atuação, o meia reforça sua importância tanto para a seleção quanto para o Flamengo, chegando em grande forma na reta final da temporada. A vitória coloca o Uruguai em posição confortável nas Eliminatórias, enquanto Bielsa celebra o bom momento de seu principal articulador ofensivo.