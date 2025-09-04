Felipe Melo será homenageado pelo Rio de Janeiro

O ex-jogador Felipe Melo, ídolo do Fluminense, vai receber o título de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro. A homenagem foi proposta pelos vereadores Fernando Armelau e Carlo Caiado, e a aprovação ocorreu em plenário nesta quarta-feira.

O título de Cidadão Honorário é concedido a pessoas que prestaram serviços relevantes à sociedade carioca, mesmo não sendo naturais da cidade. Segundo os autores da proposta, a honraria é um reconhecimento à significativa contribuição de Felipe Melo para o futebol do Rio e para o esporte brasileiro.

Ex-Flamengo e Fluminense: carreira de Felipe Melo

Revelado pelo Flamengo em 2001, Felipe Melo jogou 34 partidas e marcou três gols pelo clube. Após quase duas décadas longe do futebol carioca, ele chegou ao Fluminense em 2022. O jogador se tornou peça fundamental na equipe, liderando o elenco nas conquistas do bicampeonato carioca (2022 e 2023), da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana.

Ao longo de sua carreira, o ex-jogador também defendeu grandes clubes como Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Juventus, Inter de Milão e Galatasaray. Ele acumulou 22 títulos oficiais, além de ter passagens pela Seleção Brasileira.

Atualmente, Felipe se prepara para ser treinador de futebol profissional. Enquanto isso não acontece, o ex-jogador faz parte do corpo de comentaristas da TV Globo, sendo um dos nomes de destaque do programa “Fechamento”, por exemplo.

