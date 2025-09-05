Jornal europeu sobre atuação da Seleção: ‘É um aviso a Vini Jr e Rodrygo’

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile não chamou atenção apenas pelo placar, mas também pela forma como foi construída. O jornal espanhol "Marca" destacou que a ausência de Vini Jr e Rodrygo, além de Neymar, não foi sentida em campo, e classificou o desempenho como “um aviso” aos astros do Real Madrid.

Carlo Ancelotti, recém-chegado ao comando da Seleção, optou por uma escalação ousada, com quatro atacantes de início: João Pedro, Raphinha, Martinelli e Estevão. O quarteto respondeu com movimentação intensa e jogadas verticais, preenchendo com eficiência os espaços deixados pelos ausentes. O destaque ficou por conta de Estevão, que marcou em sua estreia pela equipe principal e mostrou personalidade para assumir responsabilidades.

Estêvão comemora seu gol no jogo do Brasil contra o Chile no Maracanã pelas Eliminatórias (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Segundo o Marca, a atuação mostrou que Ancelotti não depende de nomes consagrados para dar competitividade ao Brasil. O jornal ressaltou que tanto Vini Jr quanto Rodrygo precisarão se esforçar para recuperar espaço, já que as opções testadas entregaram exatamente o que o treinador buscava: profundidade, intensidade e gol.

O impacto do técnico também pôde ser visto no sistema defensivo. Pela primeira vez desde a Copa de 2022, a Seleção completou três partidas consecutivas sem sofrer gols. O retorno de Casemiro, aliado à solidez de Bruno Guimarães no meio, deu equilíbrio à equipe e permitiu maior liberdade para o ataque.

Com a vitória convincente, a Seleção mostra sinais claros de evolução. Para o Marca, Ancelotti já conseguiu transformar um grupo pressionado em um time compacto, unido e competitivo.

Ancelotti: ‘Estou certo que esta Seleção pode competir com qualquer uma’

O treinador Carlo Ancelotti exaltou a torcida que foi ao estádio e afirmou que uma de suas metas é resgatar a autoestima do torcedor brasileiro.

— É um objetivo, uma meta, aumentar a autoestima. Não só dentro do vestiário, mas também a autoestima dentro de um país que quer que o time jogue bem, e que possa competir contra todas as equipes. Eu estou certo que esse time vai competir contra todas as equipes — disse Ancelotti.

— O ambiente dentro do Maracanã foi muito bom, com muito carinho para o time. A equipe jogou bem, fez um bom jogo, jogamos um futebol com intensidade, com bom ritmo, boa defesa, com boa pressão. Acho que os torcedores estão, como nós, muito contentes com o jogo — considerou o comandante.

