Jogada de Arrascaeta enlouquece uruguaios: ‘Dessa vez vi’

O Uruguai saiu na frente do placar no confronto contra o Peru, desta quinta-feira (4), no Estádio Centenário, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A jogada que originou o gol do time celeste surgiu nos pés de dois jogadores do Flamengo: Arrascaeta e Varela.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, torcedores uruguaios elouqueceram com o lance da dupla Rubro-Negra. O destaque foi do camisa 10, responsável por ter originado a jogada do gol.

O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Arrascaeta arrancou pelo meio em direção a área adversária. Na ação, o meia conseguiu se desvencilhar da marcação e tocar para Varela, que livre cruzou pela ponta direita.

continua após a publicidade

Dentro da área, Rodrigo Aguirre subiu mais que os adversários para marcar de cabeça. Veja as reações dos uruguaios com a jogada do camisa 10 do Flamengo:

Tradução: "Dessa vez vi o do Arrascaeta que joga no Mengão, não o que jogava na Celeste".

Tradução: "Que jogador incrível!".

Tradução: " O que está jogando o Arrascaeta".

Tradução: "Meu Deus, o De Arrascaeta quer muito jogar".

Tradução: "Meu Deus, convocamos o Arrascaeta do Flamengo. Impressionante".

Tradução: "Ah, não, a ótima fase de De Arrascaeta hoje é inédita".