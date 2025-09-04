menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jogada de Arrascaeta enlouquece uruguaios: ‘Dessa vez vi’

Gol do Uruguai contra o Peru tem destaque de jogadores do Flamengo

imagem cameraArrascaeta foi destaque de gol do Uruguai contra o Peru (Eitan Abramovich/AFP)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
21:13
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Uruguai saiu na frente do placar no confronto contra o Peru, desta quinta-feira (4), no Estádio Centenário, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A jogada que originou o gol do time celeste surgiu nos pés de dois jogadores do Flamengo: Arrascaeta e Varela.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, torcedores uruguaios elouqueceram com o lance da dupla Rubro-Negra. O destaque foi do camisa 10, responsável por ter originado a jogada do gol.

O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Arrascaeta arrancou pelo meio em direção a área adversária. Na ação, o meia conseguiu se desvencilhar da marcação e tocar para Varela, que livre cruzou pela ponta direita.

continua após a publicidade

Dentro da área, Rodrigo Aguirre subiu mais que os adversários para marcar de cabeça. Veja as reações dos uruguaios com a jogada do camisa 10 do Flamengo:

Tradução: "Dessa vez vi o do Arrascaeta que joga no Mengão, não o que jogava na Celeste".

Tradução: "Que jogador incrível!".

Tradução: " O que está jogando o Arrascaeta".

Tradução: "Meu Deus, o De Arrascaeta quer muito jogar".

Tradução: "Meu Deus, convocamos o Arrascaeta do Flamengo. Impressionante".

Tradução: "Ah, não, a ótima fase de De Arrascaeta hoje é inédita".

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias