Torcida do Racing faz bandeiraço antes da concentração para semifinal contra o Flamengo
Times decidem vaga na final nesta quarta-feira (29)
AVELLANEDA (ARG) - A torcida do Racing fez um bandeiraço nesta segunda-feira (27) para embalar o time antes da concentração para a semifinal da Libertadores, contra o Flamengo. A festa aconteceu no entorno do Estádio El Cilindro, onde a bola rola na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para o jogo de volta da semifinal.
A presença em massa dos torcedores argentinos foi impulsionada pela convocação feita pelo treinador Gustavo Costas. Homenageado com um desenho, o técnico e ídolo do clube convidou todos a se reunirem perto do estádio antes de seguirem para a concentração no centro de treinamento em Pilar, região de Buenos Aires.
A festa contou com fogos, bandeirões e músicas tradicionais da arquibancada. O apoio da torcida será fundamental para a equipe, que precisará tirar a vantagem rubro-negra para avançar à final.
No Maracanã, no jogo de ida, a torcida do Racing compareceu em peso no Rio de Janeiro para assistir ao jogo. Carrascal marcou o gol da vitória suada do Flamengo.
