Flamengo desembarca na Argentina para semifinal da Libertadores

Rubro-Negro encara o Racing na quarta-feira (29) pela semifinal

Sharon Nigri Prais
Enviado Especial
Lucas Bayer
Enviado Especial
Dia 27/10/2025
21:01
AVELLANEDA (ARG)  - A delegação do Flamengo desembarcou na Argentina nesta segunda-feira (27) para a decisão contra o Racing, pela Libertadores. O times se enfrentam na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília) pelo jogo de volta da semifinal.

O Rubro-Negro ficará hospedado no Sheraton Greenvile, o mesmo que ficou quando enfrentou o Estudiantes, pelas quartas de final da competição continental. O hotel fica a cerca de 30 minutos do estádio Presidente Perón, ou "El Cilindro", onde acontece o duelo.

Por ficar dentro de um condomínio, a entrada é restrira então os torcedores que estão na Argentina não puderam receber o time com a tradicional festa. O "isolamento" foi planejado pelo clube para evitar o contato com torcedores adversários e garantir privacidade na concentração antes do confronto.,

Antes da partida decisiva, o time contará com um último treino, às 15h30, no CT do Defensa y Justicia, também já conhecido pelo Rubro-Negro, que utilizou o espaço na fase anterior da Libertadores.

Em Avellaneda, o Flamengo tem a vantagem conquistada no Maracanã na vitória por 1 a 0, embora Filipe Luís tenha deixado claro que não "jogará com o regulamento debaixo do braço". Se empatar, o Fla avança à final. Em caso de vitória do Racing pelo mesmo placar, a vaga na final será decidida nos pênaltis.

Emerson Royal na chegada do Flamengo ao hotel na Argentina (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

