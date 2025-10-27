Flamengo desembarca na Argentina para semifinal da Libertadores
Rubro-Negro encara o Racing na quarta-feira (29) pela semifinal
AVELLANEDA (ARG) - A delegação do Flamengo desembarcou na Argentina nesta segunda-feira (27) para a decisão contra o Racing, pela Libertadores. O times se enfrentam na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília) pelo jogo de volta da semifinal.
O Rubro-Negro ficará hospedado no Sheraton Greenvile, o mesmo que ficou quando enfrentou o Estudiantes, pelas quartas de final da competição continental. O hotel fica a cerca de 30 minutos do estádio Presidente Perón, ou "El Cilindro", onde acontece o duelo.
Por ficar dentro de um condomínio, a entrada é restrira então os torcedores que estão na Argentina não puderam receber o time com a tradicional festa. O "isolamento" foi planejado pelo clube para evitar o contato com torcedores adversários e garantir privacidade na concentração antes do confronto.,
Antes da partida decisiva, o time contará com um último treino, às 15h30, no CT do Defensa y Justicia, também já conhecido pelo Rubro-Negro, que utilizou o espaço na fase anterior da Libertadores.
Em Avellaneda, o Flamengo tem a vantagem conquistada no Maracanã na vitória por 1 a 0, embora Filipe Luís tenha deixado claro que não "jogará com o regulamento debaixo do braço". Se empatar, o Fla avança à final. Em caso de vitória do Racing pelo mesmo placar, a vaga na final será decidida nos pênaltis.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
