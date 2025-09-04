O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi suspenso por 12 jogos e multado em R$ 60 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgamento nesta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro. A decisão ocorre no âmbito do caso de manipulação de apostas em que o jogador é acusado de avisar ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro.

A condenação está em primeira instância e já gera dúvida sobre o alcance da pena: ela vale apenas para o Brasileirão ou pode atingir também outras competições, como a Libertadores?

Entendimento do Flamengo

O entendimento do Flamengo é de que a suspensão se restringe ao Campeonato Brasileiro, já que o cartão amarelo em questão foi recebido justamente nesta competição. Assim, o clube acredita que Bruno Henrique poderia atuar normalmente em torneios paralelos

- O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro: as penalidades aplicadas por partida devem ser cumpridas no próprio campeonato em que foram praticadas. Portanto, neste caso, trata-se do Campeonato Brasileiro. Não há dúvida quanto a isso - afirmou Michel Assef Filho, advogado do Flamengo.

Posição da Procuradoria

Já o procurador do STJD, Caio Porto Ferreira, sustenta que a pena pode ser estendida. Ele lembra que, em 2023, o pleno do tribunal definiu que punições aplicadas no Brasil poderiam ser comunicadas à FIFA para impedir que atletas punidos atuassem em outras competições ou mesmo em outros países — decisão tomada no contexto da Operação Penalidade Máxima.

— Foi quando, em 2023, ficou assentada essa possibilidade de comunicar à FIFA a extensão dos efeitos da pena. Isso evita que um atleta cumpra suspensão em uma competição, mas jogue em outra ou até em outra jurisdição — explicou o procurador.

O que acontece agora?

Como a decisão ainda está em primeira instância, a suspensão de Bruno Henrique, neste momento, vale apenas para jogos do Brasileirão. Só em caso de recurso da Procuradoria e novo julgamento no pleno do STJD será possível ampliar a punição para outros torneios, inclusive internacionais.