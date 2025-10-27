Rafael Sóbis crava eliminação do Flamengo na Libertadores: 'Não é'

Durante o programa "Fechamento Sportv", o ex-jogador Rafael Sóbis apostou na queda do Flamengo na Libertadores para o Racing. O comentarista ainda colocou o Palmeiras como clasificado no duelo contra a LDU.

Para o ex-jogador, o Flamengo fez uma vantagem muito pequena no jogo de ida no Maracanã. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal.

- Palmeiras x Racing. Acho que o Palmeiras tem mais condições de virar do que o Flamengo de passar. Flamengo sofreu muito contra um time argentino, e eles são peculiares. Lá é muito difícil de jogar. O Palmeiras, por ter sintético e pegar um time de menos tradição, tem totais condições - começou o ex-jogador.

- A montanha do Flamengo é bem mais difícil. O Flamengo é muito bom, com a bola. Só que na Argentina o jogo é outro. Torço para ter os dois brasileiros, mas acho que vai dar Palmeiras x Racing. Na Argentina é outro jogo, não é jogo jogado - concluiu Rafael Sóbis.

Flamengo venceu o Racing no jogo de ida da semifinal (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Jogo de volta entre Flamengo e Racing promete emoções

O Racing recebe o Flamengo de Filipe Luís na próxima quarta-feira (29) em jogo que vale vaga na final da Libertadores da América. O 'El Cilindro' estará lotado e o Rubro-Negro vai encontrar uma atmosfera tão hostil quando em Avellaneda, nas quartas de final contra o Estudiantes.

No primeiro jogo do confronto, Jorge Carrascal decidiu já nos minutos finais e colocou o Flamengo de Filipe Luís em vantagem contra o Racing. O Rubro-Negro dominou o confronto, mas parou no goleiro Facundo Cambeses na maioria das vezes.

A final da Libertadores será disputada em Lima, e quem passar do duelo entre Racing x Flamengo, enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras x LDU. No jogo de ida, os equatorianos atropelaram o Verdão e abriram 3 a 0 de vantagem. O jogo de volta será disputado no Allianz Parque, na próxima quinta-feira (30).