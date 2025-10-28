Racing x Flamengo: IA crava quem será o primeiro finalista da Libertadores

Em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo defende a classificação para a grande final contra o Racing, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires. Com expectativa de casa cheia e muita pressão no lado argentino, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do 'X', cravar o resultado do jogo da partida.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Previsão da IA para Flamengo x Racing

Primeiro tempo

A ferramenta acredita em um jogo muito disputado, com o Racing colocando muita pressão no Flamengo, nos primeiro minutos. A primeira oportunidade com Adrián Martínez, aos vinte minutos, que acerta uma bonita cabeçada e acaba parando na defesa do goleiro Rossi.

O esforço do artilheiro argentino é recompensado 15 minutos depois. Após rápida escapada em velocidade, o lateral Gabriel Rojas entra na área e é derrubado por Léo Pereira, pênalti para o Racing. Na cobrança, Martínez abre o placar para os argentinos: Racing 1 a 0.

continua após a publicidade

Segundo tempo

De acordo com a IA, o técnico Filipe Luís vai arriscar algumas substituições na volta do intervalo, como a entrada do atacante Samuel Lino. Com 20 minutos, o Flamengo chega com muito perigo e Arrascaeta acaba parando na defesa do goleiro Cambeses, destaque da equipe argentina.

Já na reta final, o Racing encontra um rápido contra-ataque e Zaracho encontra o atacante, autor do primeiro gol, livre dentro da área. Sem muito esforço, Adrián Martínez marca seu segundo gol na partida e elimina o Flamengo da Libertadores: Racing 2 a 0.

continua após a publicidade