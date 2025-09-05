Maestro Júnior recebe homenagem e compartilha histórias da carreira

O ex-jogador Júnior, recordista de partidas pelo Flamengo com 876 jogos, visitou na manhã desta quarta-feira (3) o Museu da Suderj, no Centro do Rio de Janeiro, para gravar um episódio do podcast Suderj.Informa. Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1981, o comentarista do Grupo Globo aproveitou a visita para relembrar sua trajetória de mais de 20 anos no futebol, tirar fotos e autografar camisas.

- Estive no Museu da Suderj e realmente passou um filme na minha cabeça de 50 anos atrás. Vendo aquelas fotos de nomes importantes do futebol e da imprensa, lembrei da minha estreia como jogador no Maracanã, em 1974. Foi uma viagem no tempo - contou Júnior.

Maestro Júnior recebe homenagem no Museu da Suderj (Foto: Jessica Casemiro)

O ex-atleta também comentou sobre a gravação do podcast, destacando a importância da iniciativa:

- Foi uma ação muito legal, agradeço pelo convite e por ter participado de um projeto como esse. Sempre que escutávamos o locutor Victório Gutemberg anunciar 'Suderj Informa', sabíamos que vinha alguma informação importante - afirmou.

Para o presidente da Suderj, Marcos Santos, a presença de Júnior reforça o papel do museu na preservação da história do futebol carioca.

- Receber o Maestro Júnior na Suderj é uma honra para todos nós. Ele é uma história viva do futebol do Rio e da nossa seleção - disse.

Trajetória do Maestro Júnior

O jogador é natural de João Pessoa (PB) e teve duas passagens pelo Flamengo, de 1974 a 1985 e de 1989 a 1993, conquistando os maiores títulos da história do clube. No futebol europeu, atuou pelo Torino (1984-1987) e pelo Pescara (1987-1989), além de disputar as Copas do Mundo de 1982 e 1986.