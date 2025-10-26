menu hamburguer
PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro

Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
20:57
Atualizado há 2 minutos
Paulo César de Oliveira apontou erro capital da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação/Globo)
imagem cameraPaulo César de Oliveira apontou erro capital da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação/Globo)
O início do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, deste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica. Para o especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, o árbitro Rafael Rodrigo Klein errou ao não expulsar o zagueiro Gustavo Gómez.

A polêmica aconteceu aos 11 minutos, quando o defensor alviverde deu uma entrada dura, com a sola da chuteira, em Wanderson, do Cruzeiro. A jogada fez o atacante celeste deixar a partida.

Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta. Contudo, após uma revisão no VAR, ele optou por punir o Gustavo Gómez com um cartão amarelo. Durante a transmissão da partida, pela Globo, Paulo César de Oliveira afirmou que o zagueiro do Palmeiras deveria ter sido expulso.

- De acordo com o nosso especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, é sola com força excessiva para cartão vermelho. Essa é a opinião do nosso comentarista - disse o Luiz Carlos Júnior.

