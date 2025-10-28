Ao Lance!, Mancuso vê Pedro insubstituível no Flamengo e enaltece Filipe Luís: 'Sensacional'

BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo encara o Racing na noite desta quarta-feira (29), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Para entrar no clima dessa decisão, que será disputada no El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília), a reportagem do Lance!, que está na Argentina, conversou com Mancuso, ex-jogador do clube carioca. Para ele, a perda de Pedro, que está fora da partida, pode complicar a vida do time de Filipe Luís.

Com uma lesão no braço direito, ocasionada no jogo de ida, quando o Flamengo venceu por 1 a 0, Pedro não está à disposição para a partida de volta. Segundo o ex-jogador, o plantel do time carioca não conta com um jogador com características semelhantes as do camisa 9.

— Acredito que o Flamengo não tem outro jogador com a característica do Pedro. Não tem. Nenhum de todos esses que você me nomeou tem a característica dele. O Pedro é um cara que joga na referência, joga lá na frente. De costas, joga muito bem. É um jogador muito difícil de segurar. É o artilheiro que sempre está parado naquele lugar que você precisa que ele esteja. Então, não tem dúvida, o Flamengo não tem outro jogador com a mesma característica — analisou Mancuso.

Mancuso, ex-Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Lógico que, se joga o Bruno Henrique ou qualquer outro na frente, são jogadores muito bons. Por isso que o Flamengo foi para o mercado e comprou muito bem. Mas nenhum deles tem a característica do Pedro. E isso aí, para o Flamengo, é uma perda muito grande — completou.

Momento de Filipe Luís no Flamengo

Após sua brilhante carreira como jogador, com passagens por Flamengo e Boca Juniors, por exemplo, Mancuso trabalhou como auxiliar técnico. Inclusive, esteve ao lado de Diego Maradona na Copa do Mundo de 2010. Com lugar de fala no assunto, ele reconheceu o grande trabalho de Filipe Luís, que com um pouco mais de um ano como técnico profissional pode estar em uma final de Libertadores. Além disso, garantiu que o treinador tem tudo para "triunfar" na Europa.

— Filipe Luís é muito bom treinador. A imagem que ele dá é de um cara muito profissional, ele é um cara muito sério. E ele fez essa transição de jogador para treinador e foi bem. As minhas dúvidas, quando se passa essa transição, de que talvez fique aquela situação que é muito difícil para nós jogadores, de ser um companheiro e se tornar o líder e o chefe do grupo. Isso aí é complicado, mas Filipe Luís foi muito bem, o trabalho dele é sensacional e eu estou gostando muito disso — iniciou.

Filipe Luís durante partida do Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— Ele vai voltar para a Europa, sem dúvida. Ele vai voltar para a Europa, porque se triunfar no Flamengo, amigo, ele triunfa no mundo todo. Não tem o nível de pressão que você tem no Flamengo. Então, acho que se ele se dá bem do jeito que está trabalhando, não tenho dúvida de que ele tem condição de trabalhar no mundo todo — complementou.

Veja outras respostas de Mancuso ao Lance!

Elogios para Léo Ortiz e Léo Pereira

— Eu gosto do Léo Ortiz. Para mim, é um jogador que tem características até para jogar de volante, sabe? Então, com a bola, ele joga muito bem. Tem uma saída muito clara. Estou gostando dessa zaga aí (Léo Ortiz e Léo Pereira). Não tem o que mexer, não. Está muito bem. Tem que manter —

Relação com o Flamengo: "Amor à primeira vista"

— É um amor à primeira vista. A torcida do Flamengo me abraçou. Eles me transmitiram muito amor. E, para mim, foi inesquecível. Eu virei um flamenguista doente no mundo todo. Ontem estávamos falando com a minha mulher e meus filhos, e minha filha me perguntou: 'Pai, você torce para o Flamengo mesmo ou você torce para o Boca?' Eu falei que, agora, torço para o Flamengo. Virei torcedor do Flamengo. Mas porque porque fui muito bem recepcionado, sabe? Fui muito querido. Então, para mim, isso aí foi um amor à primeira vista —

Mancuso no museu do Flamengo (Foto: Reprodução)

Força da torcida do Flamengo no Maracanã antigo

— Aquilo lá era maravilhoso. Era uma loucura. Estamos falando do antigo Maracanã. Aquele que ficava redondo. Que dava, não sei quantos, cento e pouco mil torcedores. Aquele Maracanã, para mim, era maravilhoso. Era fantástico. Você sentia muito a torcida, sabe? Muito. Eles ficavam em cima da gente. Foi muito bom ter experimentado. Essa época, para mim, foi maravilhosa —

Momento marcante pelo Flamengo

— Quando fomos campeões em cima do Vasco (1996). Isso aí foi maravilhoso. Foi inesquecível, sabe? Consegui passar esse momento da minha carreira junto com o meu pai. Então, foi maravilhoso. Sair campeão com o Flamengo, no Maracanã, são aquelas coisas que você lembra na vida toda —

Recado para a torcida do Flamengo

— Falar para a torcida do Flamengo que amo vocês, que vocês me abraçaram, me deram muito carinho, que tanto eu como a família ficamos muito felizes de passar pelo Flamengo, de ficar na história do clube, de jogar no Maracanã, sair campeão. Então, para mim, isso é inesquecível. E não tenho dúvida de que vou amar vocês o resto da minha vida. Sem dúvida. Abraço e tomara que dê tudo certo para o Flamengo chegar na final. Vamos, no sofoco, mas vamos para a final —

