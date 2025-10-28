Narrador da Libertadores dá palpite e alerta Flamengo sobre jogador do Racing
Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã
Após a derrota para o Fortaleza no fim de semana no Brasileirão, o Flamengo volta às ações para a Libertadores. Nesta quarta-feira (29), o Rubro-Negro encara o Racing no jogo de volta da semifinal. Em entrevista ao Lance!, o narrador do torneio no Paramount+, Marcelo Hazan, deu palpite para o jogo e alertou o Rubro-Negro sobre o atacante Maravilla Martínez,
- Um grande jogo, muita pressão, o Racing é um time muito forte. O Flamengo tem essa vantagem de 1 a 0, então vai jogar pelo empate. Acho que é um jogo de estratégia do Flamengo saber jogar o jogo. Muita pressão, o Cilindro vai estar lotado, o time do Racing é bom e tem que tomar cuidado com o Maravilla Martínez - comentou Hazan.
Hazan também palpitou que o jogo terminará com a vitória do Racing por 1 a 0, mas com o Rubro-Negro se classificando nos pênaltis. No jogo de ida da semifinal, no Maracanã, o Flamengo venceu o time argentino com gol de Jorge Carrascal nos minutos finais.
Quem substituirá Pedro em Racing x Flamengo?
O mais usado ao longo da temporada foi Bruno Henrique, com 16 jogos iniciados na posição. No entanto, o atacante vem de má atuação diante do Fortaleza, logo após chegar a dizer que não gostava de exercer essa função. Os outros concorrentes são Plata, Juninho e Wallace Yan.
Plata é opção para jogar como falso 9, e assim foi em jogos importantes da temporada, incluindo os duelos com gigantes europeus no Mundial de Clubes. Juninho e Wallace Yan são centroavantes de ofício, com presença de área, mas não vivem bom momento e pouco foram aproveitados como titulares.
