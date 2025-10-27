Torcedores do Flamengo reagem a declarações do técnico do Racing: 'Falando demais'

A decisão entre Flamengo e Racing já começou! Às vésperas do segundo jogo da semifinal da Libertadores, o técnico Gustavo Costas convocou a torcida argentina para comparecer no El Cilindro e fazer muita pressão durante os 90 minutos. Ele ainda afirmou que não se importa com possíveis multas da Conmebol e que o jogo precisa ser vencido de qualquer maneira. As declarações, no entanto, não pegaram bem entre os torcedores rubro-negros.

continua após a publicidade

➡️Jornalista cobra posicionamento do Flamengo após polêmica: 'Descaso'

Em um áudio enviado aos torcedores do Racing, o treinador pediu uma festa tipicamente argentina e disse que vai "passar por cima" do Flamengo no jogo de volta das semifinais da Libertadores, nesta quarta-feira (29).

Após as declarações de Gustavo Costas, os torcedores do Flamengo reagiram nas redes sociais. Segundo um dos internautas, essa atitude deve servir de combustível para os jogadores do Flamengo voltarem com a classificação para o Rio de Janeiro. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (29), Flamengo e Racing definem seu futuro na Libertadores, a partir das 21h30 (de Brasília). Com a vantagem mínima de 1 a 0, conquistada no jogo de ida com gol do colombiano Jorge Carrascal, o técnico Filipe Luís precisa definir o substituto de Pedro, que ficou fora da lista de relacionados, após sofrer uma fratura no braço direito.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a lista de relacionados do Flamengo

Nesta segunda-feira (27), o Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Racing, pela partida de volta das semifinais da Libertadores. A maior ausência na lista é o centroavante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito na partida contra o adversário na primeira partida no Maracanã. Já o zagueiro Léo Ortiz volta à equipe depois de sofrer um trauma na partida contra o Palmeiras.

continua após a publicidade