Fora de Campo

Presidente decreta feriado após seleção se classificar para a Copa do Mundo

Seleção estava fora do torneio mundial desde 2010

Taça da Copa do Mundo Fifa
imagem cameraTaça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/09/2025
11:30
  • Matéria
  Matéria

O Paraguai vai parar nesta sexta-feira (6), literamente. O presidente Santiago Peña fez uma surpresa para a população: ele declarou feriado nacional em comemoração à vaga garantida pela seleção na Copa do Mundo de 2026.

A sonhada classificação foi conquistada na noite de quinta-feira (5), após um empate por 0 a 0 com o Equador, em Assunção, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado combinado com a vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0 trouxe a classificação para a Copa do Mundo.

➡️Torcedores do Flamengo reprovam atitude de Ancelotti em jogo da Seleção

Com isso, chega ao fim um jejum de 16 anos. A última participação do Paraguai em uma Copa do Mundo foi em 2010, na África do Sul, quando a equipe chegou até as quartas de final. Na ocasião, os paraguaios caíram para a Espanha, campeã do torneio. Desde então, eles ficaram fora das edições de 2014, 2018 e 2022.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, celebrou a conquista em suas redes sociais, destacando o significado do momento para o país.

- Se passaram 16 anos desde nossa última classificação. Hoje, a Albirroja voltou com alma, coração e a tradicional garra guarani. Amanhã será feriado para que todos os paraguaios possam celebrar juntos - anunciou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo já garantido na Copa do Mundo, o Paraguai pode fazer ainda mais história e melhorar sua colocação nas eliminatórias. Atualmente, a equipe ocupa o sexto lugar na tabela, mas se vencer o Peru fora de casa, na próxima terça-feira (10), pode terminar até na segunda posição.

Taça da Copa do Mundo Fifa
Taça da tão sonhada e desejada Copa do Mundo da Fifa. (Foto: Divulgação)

Veja a publicação do presidente do Paraguai após classificação para a Copa do Mundo

