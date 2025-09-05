menu hamburguer
Convocação de Andreas Pereira para a Seleção divide opiniões na web: ‘Logo agora?’

Meia entrou na vaga de Kaio Jorge, cortado por lesão

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, comemora golaço marcado pela Seleção Brasileira contra o Peru
imagem cameraAndreas Pereira, foi convocado para a Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
15:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meia Andreas Pereira foi convocado para a Seleção Brasileira, nesta sexta-feira (5). O jogador entrou na vaga de Kaio Jorge, do Cruzeiro, cortado por lesão e será opção no jogo contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Anunciado há uma semana pelo Palmeiras, Andreas ainda não estreou pelo clube e fazia um trabalho de preparação junto ao elenco durante a Data Fifa. A convocação do jogador de 29 anos dividiu opiniões nas redes sociais. Para os palmeirenses, o sentimento foi de felicidade com uma mistura de preocupação.

Teve também torcedor do rival Flamengo, cornetando a ida do ex-jogador rubro-negro para Seleção Brasileira. Companheiro de Samuel Lino no jogo contra a Bolívia, Andreas Pereira teve sua convocação contestada pelo internauta. Confira as reações abaixo.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

Luiz Henrique é exaltado por jornalistas após atuação pela Seleção Brasileira

Jogando no Maracanã, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo contra o Chile, na penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, a seleção canarinho estacionou na 2ª colocação, com 28 pontos em 17 partidas.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti encontrava certa dificuldade para furar o bloqueio adversário, até a entrada do atacante Luiz Henrique. Em pouco mais de 10 minutos, o atacante participou diretamente de dois gols para a Seleção Brasileira e decidiu a partida no Maracanã.

Após mais uma grande partida com a Seleção Brasileira, Luiz Henrique foi bastante exaltado pelos jornalistas brasileiros nas redes sociais. Segundo Arnaldo Ribeiro, o atacante voltou para ficar e terá boa disputa ao lado de Estevão neste período de preparação para o Mundial.

Para Thales Macedo, o jogador merece ser convocado para a próxima Copa do Mundo após participar de um gol a cada 44 minutos em campo, nesta eliminatória. Fernando Campos destacou que Luiz Henrique sempre brilhou quando teve oportunidade na Seleção Brasileira.

Luiz Henrique foi um dos destaques da Seleção Brasileira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
