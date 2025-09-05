O meia Andreas Pereira foi convocado para a Seleção Brasileira, nesta sexta-feira (5). O jogador entrou na vaga de Kaio Jorge, do Cruzeiro, cortado por lesão e será opção no jogo contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Anunciado há uma semana pelo Palmeiras, Andreas ainda não estreou pelo clube e fazia um trabalho de preparação junto ao elenco durante a Data Fifa. A convocação do jogador de 29 anos dividiu opiniões nas redes sociais. Para os palmeirenses, o sentimento foi de felicidade com uma mistura de preocupação.

Teve também torcedor do rival Flamengo, cornetando a ida do ex-jogador rubro-negro para Seleção Brasileira. Companheiro de Samuel Lino no jogo contra a Bolívia, Andreas Pereira teve sua convocação contestada pelo internauta. Confira as reações abaixo.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

Luiz Henrique é exaltado por jornalistas após atuação pela Seleção Brasileira

Jogando no Maracanã, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo contra o Chile, na penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, a seleção canarinho estacionou na 2ª colocação, com 28 pontos em 17 partidas.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti encontrava certa dificuldade para furar o bloqueio adversário, até a entrada do atacante Luiz Henrique. Em pouco mais de 10 minutos, o atacante participou diretamente de dois gols para a Seleção Brasileira e decidiu a partida no Maracanã.

Após mais uma grande partida com a Seleção Brasileira, Luiz Henrique foi bastante exaltado pelos jornalistas brasileiros nas redes sociais. Segundo Arnaldo Ribeiro, o atacante voltou para ficar e terá boa disputa ao lado de Estevão neste período de preparação para o Mundial.

Para Thales Macedo, o jogador merece ser convocado para a próxima Copa do Mundo após participar de um gol a cada 44 minutos em campo, nesta eliminatória. Fernando Campos destacou que Luiz Henrique sempre brilhou quando teve oportunidade na Seleção Brasileira.