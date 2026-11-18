O Flamengo está cada vez mais perto do título do Brasileirão Série A. Após os resultados da 35ª rodada, nesta quarta-feira (18), o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem sobre o Verdão, chegou a quase 99% de chances de ficar com a taça e já pode ser campeão no próximo sábado, quando os dois clubes se enfrentam.

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De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo, que tem 79 pontos, aparece agora com 98,6% de chances de ser campeão do Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras, com 73 pontos, tem apenas 1,4% de probabilidade de terminar a competição na primeira colocação.

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Chances de título no Brasileirão 2026 após a 35ª rodada (Arte: Reprodução)!)

Nesta quarta-feira, o Flamengo venceu, de virada, o Athletico-PR por 2 a 1, no Maracanã. Carrascal e Jorginho garantiram a vitória, após Vargas abrir o placar com um golaço finalizando de antes do meio de campo, encobrindo Rossi. O jogo do Palmeiras também teve uma virada, mas contra o Verdão. O time paulista abriu o placar com Sosa, mas Matheus Pereira e Khellven, contra, deram a vitória para o Cruzeiro.

Agora, o Flamengo pode ser campeão já no próximo sábado (21), às 16h30 (de Brasília), justamente contra o Palmeiras, no Nubank Park. O Rubro-Negro depende de apenas um empate na casa do adversário para ficar com a taça.

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Isso porque, mesmo que o Flamengo perca os outros dois jogos e o Palmeiras vença suas partidas, o que deixaria os clubes empatados em pontos, o Rubro-Negro ficaria na frente pelo número de vitórias.

Veja os jogos de cada equipe até o fim do Brasileirão

Flamengo 🔴⚫

36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️

✈️ 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️

✈️ 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠

Palmeiras 🟢⚪

36ª rodada – Palmeiras x Flamengo 🏠

x Flamengo 🏠 37ª rodada – Chapecoense x Palmeiras ✈️

✈️ 38ª rodada – Palmeiras x Coritiba 🏠

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