Flamengo chega a quase 99% de chances de título no Brasileiro
Após bater o Athletico-PR, Rubro-Negro abriu seis pontos sobre o Palmeiras
O Flamengo está cada vez mais perto do título do Brasileirão Série A. Após os resultados da 35ª rodada, nesta quarta-feira (18), o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem sobre o Verdão, chegou a quase 99% de chances de ficar com a taça e já pode ser campeão no próximo sábado, quando os dois clubes se enfrentam.
➡️ O que o Flamengo precisa para ser campeão contra o Palmeiras? Veja cenário
De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo, que tem 79 pontos, aparece agora com 98,6% de chances de ser campeão do Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras, com 73 pontos, tem apenas 1,4% de probabilidade de terminar a competição na primeira colocação.
Nesta quarta-feira, o Flamengo venceu, de virada, o Athletico-PR por 2 a 1, no Maracanã. Carrascal e Jorginho garantiram a vitória, após Vargas abrir o placar com um golaço finalizando de antes do meio de campo, encobrindo Rossi. O jogo do Palmeiras também teve uma virada, mas contra o Verdão. O time paulista abriu o placar com Sosa, mas Matheus Pereira e Khellven, contra, deram a vitória para o Cruzeiro.
Agora, o Flamengo pode ser campeão já no próximo sábado (21), às 16h30 (de Brasília), justamente contra o Palmeiras, no Nubank Park. O Rubro-Negro depende de apenas um empate na casa do adversário para ficar com a taça.
Isso porque, mesmo que o Flamengo perca os outros dois jogos e o Palmeiras vença suas partidas, o que deixaria os clubes empatados em pontos, o Rubro-Negro ficaria na frente pelo número de vitórias.
Veja os jogos de cada equipe até o fim do Brasileirão
Flamengo 🔴⚫
- 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️
- 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️
- 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠
Palmeiras 🟢⚪
- 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo 🏠
- 37ª rodada – Chapecoense x Palmeiras ✈️
- 38ª rodada – Palmeiras x Coritiba 🏠
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