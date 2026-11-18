Jardim trata jogo contra Palmeiras como final e prega cautela pelo título
Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo chegou a 6 pontos de vantagem na liderança
O Flamengo venceu o Athletico e pode conquistar o título brasileiro no sábado, justamente diante do Palmeiras, na casa do adversário. Após a partida desta quarta-feira, no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim tratou o próximo confronto pelo Brasileirão como uma final, mas pregou cautela.
— A expectativa é grande. São duas equipes que dominaram o campeonato. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem, mas no futebol existe apenas a realidade. Precisamos de três pontos e queremos ir à casa do adversário e conseguir o resultado. Vai ser um jogo competitivo entre duas boas equipes, com ambição e queremos o resultado positivo.
Com os resultados, o time comandado por Leonardo Jardim depende apenas de um empate no confronto direto contra o Palmeiras para garantir matematicamente o título nacional. As equipes se enfrentam no próximo sábado (21), no Nubank Parque, pela sequência do Brasileirão.
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Outras respostas de Jardim
Confronto contra o Palmeiras no primeiro turno
— Jogamos com o Palmeiras com 10 jogadores aqui no primeiro turno. Estávamos no jogo, criando muitas situações e ficamos com 10. Levamos o 1x0 e quisemos o resultado e eles aproveitaram a transição. Mas nem sempre os jogos são iguais. Será um jogo diferente sábado e vamos preparar da melhor forma para conseguir o objetivo de ser campeão. Vamos jogar com a maior responsabilidade. Quanto mais cedo conseguirmos o título, melhor.
Plata
— Estamos satisfeitos com os jogadores que voltaram da seleção. O pessoal do Uruguai também voltou. Para nós é extremamente difícil ver seus atletas na seleção e podendo perder por lesões. Quando são jogos oficiais eu respeito, mas amistosos acho que tem que haver esse coordenação.
Abel Ferreira
— O Abel vai se preparar da melhor forma como grande técnico que é. Vai tentar anular nossas principais características. Não teremos Léo e Pulgar e vamos ter que jogar com a força do grupo e fazer um jogo competitivo dentro das nossas ideias. Não vamos jogar para empatar, porque isso é um princípio para perder.
Rossi
— Já falamos sobre a linha defensiva jogar mais alta, o goleiro não pode jogar dentro do gol. Ele podia recuperar mais rápido, mas também temos que dar mérito ao adversário, porque não é todo dia que faz um gol desses.
Samuel Lino
— Ele já não estava fazendo aquilo que pedíamos e também estava cansado. Aproveitamos para refrescar a equipe.
Sobre a rodada
— Foi uma rodada perfeita. Nós ganhamos e o adversário perdeu. Aumentamos para 6 pontos de vantagem. Se fosse o inverso estávamos a falar de uma tabela empatada e com um jogo na casa do Palmeiras. A pressão seria maior. Isso não anula nossa responsabilidade. Temos que fazer um jogo competente e procurar o resultado para resolver o campeonato. Essa é a ideia que temos.
Guardiola
— Vocês gostam muito do Guardiola. Ele mexe duas, três vezes… pra mexer cinco vezes é um 'ai, Jesus'. Se estivesse aqui matavam ele. Pra mexer há vários motivos para ser mais cedo ou mais tarde.
Sobre rotatividade no elenco
— O Varela e o Carrascal estão formidáveis. E por que será? Os primeiros seis meses o Carrascal não jogou muito e o Varela foi trocando com o Royal. Então estão frescos. Isso é uma equipe de futebol. Ninguém consegue fazer 70 jogos no mais alto nível. Ainda tem as seleções… Essa rotatividade permitiu termos um Royal fazendo uma grande temporada, na direita e esquerda, o Varela também muito bem. Alguns jogadores estão mais cansados e eu não tive substitutos à altura.
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