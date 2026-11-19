Arrascaeta projeta decisão contra o Palmeiras e revela caminho para o Flamengo ser campeão
Camisa 10 destaca a força do rival e fala sobre a preparação rubro-negra para o confronto direto
O Flamengo pode conquistar o decacampeonato brasileiro no próximo sábado, justamente contra o Palmeiras, adversário com quem vem disputando o título. A missão, entretanto, não será fácil. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, nesta quarta-feira (18), o meia Arrascaeta falou sobre a expectativa para o confronto e revelou o caminho para o Rubro-Negro conquistar a vitória e, consequentemente, o título.
— É sempre difícil jogar lá. Vai ser um jogo muito duro. É um time também que é muito forte, muito físico também. Mas a gente tem que estar preparado, descansar porque temos pouco tempo e preparar o jogo da melhor forma possível. Vamos nos preparar, é, para enfrentar um grande rival da melhor forma possível, e a gente vai fazer de tudo para tentar ganhar o jogo e mais um ponto — disse Arrascaeta.
Com a vitória do Flamengo e a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, o time comandado por Leonardo Jardim depende apenas de um empate no confronto direto para garantir matematicamente o título nacional. As equipes se enfrentam no próximo sábado (21), no Nubank Parque, pela sequência do Brasileirão.
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Esforço para enfrentar o Athletico
Para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim nesta quarta-feira, Arrascaeta buscou a liberação junto à seleção do Uruguai para antecipar o retorno ao Flamengo e participar da preparação. O camisa 10 falou sobre os desafios enfrentados antes da partida.
— Um jogo, primeiramente, que era muito importante para nós, depois de uma Data Fifa, jogadores fora, viagem, dormir de madrugada fora de casa. Todo mundo tentou chegar da melhor forma possível. Treinamos o que tinha que treinar para esse jogo, sabíamos que ia ser difícil, contra um rival que defende muito bem, se encostou muito bem atrás. A gente não teve muita chance, digamos assim, mas sofremos pouco também — disse Arrascaeta.
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