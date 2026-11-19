Rossi dá mérito a Vargas após golaço e explica lance: 'Tenho que tomar uma decisão'
Goleiro reconheceu o mérito do atacante do Athletico e explicou a tomada de decisão
O goleiro Rossi comentou o golaço marcado por Vargas, do Athletico, na vitória do Flamengo no Maracanã. O atacante acertou um chute de trás do meio-campo e encobriu o argentino, que estava fora da meta em uma jogada de ataque do Rubro-Negro. Após a partida, o argentino reconheceu o mérito do adversário e explicou a tomada de decisão durante o lance.
Rossi destacou a dificuldade de antecipar a finalização e afirmou que o jogador do Athletico merece ser parabenizado pelo gol. O goleiro também explicou que, ao perceber a movimentação de Vargas, precisou recuar e dividir a atenção entre a bola e a área.
— É óbvio que é um gol que talvez o moleque não vai fazer mais... Mas tenho que parabenizar pelo gol que fez. Ali, a gente tem que tomar uma decisão, tem que ficar mais próximo para agir. Ele, quando abaixou a cabeça e começou a correr, eu comecei a andar para trás. Eu tenho que olhar para a bola e para a área também, para fazer a defesa fora da área. Se eu fizer, levo vermelho e ficamos com um a menos — explicou.
Athletico abre o placar contra o Flamengo com um gol do meio do campo. Rossi estava fora. https://t.co/7WN702C8l5— Lucas Bayer (@lucas_bayer_) November 18, 2026
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Na sequência, o goleiro ressaltou que a decisão acontece em uma fração muito pequena de tempo e valorizou o resultado conquistado pelo Flamengo no Maracanã.
— São milésimos de segundo para decidir. Mas hoje saímos do Maracanã com uma vitória que nos deixa próximos de um dos objetivos que temos para o ano — completou Rossi.
Jardim comenta lance do Rossi
Após a partida, o técnico Leonardo Jardim também comentou o lance e explicou que o posicionamento adiantado de Rossi faz parte da proposta de jogo do Flamengo. O treinador, porém, ponderou que o goleiro poderia ter se recuperado mais rapidamente, sem deixar de reconhecer a qualidade da finalização de Vargas.
— Sobre o Rossi, já falamos disso. Para jogar com os pés, o goleiro não pode ficar dentro do gol. Precisa estar em uma linha mais alta. Se eles estão em linha alta, o goleiro pode ficar no gol, mas, como jogamos com uma linha alta, ele precisa ter esse posicionamento. Poderia ter se recuperado mais rápido, mas temos que dar mérito ao jogador pelo gol que fez — afirmou Jardim.
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