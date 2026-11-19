Flamengo pode ser campeão na casa do Palmeiras em capítulo especial da rivalidade
Rubro-Negro pode garantir o título brasileiro em São Paulo e escrever mais um capítulo da rivalidade com o Palmeiras
O Flamengo pode conquistar o Campeonato Brasileiro neste sábado, justamente na casa do Palmeiras. Um empate em São Paulo, pela 36ª rodada, garante o título ao Rubro-Negro, que terá a oportunidade de transformar o confronto com um dos principais rivais dos últimos anos em um capítulo especial. Depois de dividir com o adversário os principais títulos em decisões diretas recentes, o clube carioca pode conquistar uma taça nacional diante do rival e ganhar uma vantagem simbólica nessa disputa.
Desde 2019, quando iniciou uma sequência de conquistas nacionais e continentais, o Flamengo passou a dividir com o Palmeiras o protagonismo do futebol brasileiro. Os dois clubes se encontraram em disputas importantes, protagonizaram decisões e construíram uma rivalidade que ultrapassou as fronteiras do Campeonato Brasileiro.
Na competição nacional, o time carioca levou a melhor sobre o adversário nas disputas pelos títulos de 2019, 2020 e 2025, enquanto o Alviverde levantou a taça em 2022 e 2023. O histórico, porém, também reserva capítulos marcantes em outras competições. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram em duas finais de Libertadores e duas decisões de Supercopa do Brasil desde 2021, com uma conquista para cada lado em cada torneio.
Finais na Libertadores
Em 2021, os clubes decidiram a Libertadores em Montevidéu. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 1, na prorrogação, em uma partida marcada pelo erro de Andreas Pereira, que escorregou e perdeu a bola no lance que originou o gol decisivo de Deyverson.
Quatro anos depois, os caminhos voltaram a se cruzar em uma final continental. Em Lima, o Flamengo deu a resposta e conquistou a Libertadores com gol de Danilo, vencendo por 1 a 0. O resultado deixou o retrospecto das decisões continentais entre os dois clubes igualado: uma conquista para cada lado.
Supercopa
O equilíbrio também aparece na Supercopa do Brasil. Em 2021, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na decisão, em Brasília. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o Rubro-Negro venceu por 6 a 5 nos pênaltis e ficou com a taça. Dois anos depois, em 2023, foi a vez de o time paulista levar a melhor, vencendo por 4 a 3 e conquistando o título.
Dessa forma, os rivais chegam a mais um encontro com os históricos de decisões equilibradas. Tanto na Libertadores quanto na Supercopa, cada clube conquistou uma taça em confrontos diretos. O possível título brasileiro de 2026, portanto, ganha um significado especial: não seria um desempate direto em uma final, mas uma oportunidade para o Flamengo conquistar uma vantagem simbólica sobre o principal rival dos últimos anos.
Flamengo x Palmeiras: um novo capítulo da rivalidade
O encontro deste sábado não vale uma taça em confronto direto, como aconteceu nas finais da Libertadores e da Supercopa. Ainda assim, o contexto oferece ao Flamengo a oportunidade de construir uma vantagem simbólica sobre o rival. Caso confirme o título brasileiro no estádio do Palmeiras, o Rubro-Negro poderá celebrar uma conquista nacional diante de um adversário que esteve ao seu lado nas principais disputas dos últimos anos.
O Brasileirão também representa a última oportunidade de um confronto direto com peso de decisão entre os clubes em 2026. O Flamengo está fora da Copa do Brasil e da Libertadores, enquanto o Palmeiras disputa as duas finais.
A rivalidade também ultrapassa as quatro linhas. Nos bastidores, os presidentes Bap, do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras, protagonizam momentos de tensão e divergências, acrescentando mais um ingrediente ao encontro entre os clubes.
Flamengo trata jogo como decisão; Abel Ferreira vê título entregue
Do lado rubro-negro, o clima é de decisão. Após a vitória sobre o Athletico, no Maracanã, os torcedores já projetaram o duelo em São Paulo e cantaram "Sábado é guerra", seguido de "Seremos campeões". A mobilização da arquibancada acompanha a importância de uma partida que pode confirmar mais um título brasileiro.
Com o segundo gol do Cruzeiro contra o Palmeiras e a vitória parcial no Maracanã, torcida do Flamengo canta no Maracanã. "Vamos, Flamengo. Vamos ser campeão, vamos Flamengo" https://t.co/PF3P54xb0v— Lucas Bayer (@lucas_bayer_) November 19, 2026
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No Palmeiras, por outro lado, o discurso após a derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, foi diferente. O técnico Abel Ferreira afirmou que considera o título entregue e indicou que o clube passará a avaliar o que é melhor para o restante da temporada.
- Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras (para o futuro do clube na temporada) - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após derrota para o Cruzeiro.
Com objetivos e discursos diferentes, Flamengo e Palmeiras chegam ao confronto carregando uma história recente de decisões. Para o Rubro-Negro, a possibilidade de conquistar o Brasileirão na casa do rival representa a chance de acrescentar um capítulo especial a essa disputa. Depois de dividir as conquistas da Libertadores e da Supercopa, o título nacional pode dar ao clube carioca uma vantagem simbólica em mais um embate dessa rivalidade.
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