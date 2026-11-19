Samuel Lino revela recado de Bruno Henrique no vestiário do Flamengo: 'Não conquistamos nada'
Atacante contou como foi a conversa entre os jogadores após vitória sobre o Athletico que deixou o Rubro-Negro a um empate do título brasileiro
O Flamengo está a um empate do título brasileiro, mas o discurso no vestiário é de cautela. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, Samuel Lino revelou um recado de Bruno Henrique aos companheiros de elenco em meio à proximidade da conquista nacional.
Na zona mista, o atacante contou que a conversa entre os jogadores após a partida foi marcada por uma frase de um dos maiores campeões da história do Flamengo.
— A conversa foi dada numa frase que o Bruno Henrique falou: "Não conquistamos nada". Sabemos que temos a possibilidade de ganhar na casa de um rival direto nosso que busca títulos, mas a gente sabe que não ganhou nada. O que a gente está focado agora é recuperar bem, fazer os treinos, as estratégias que têm para fazer, para chegar lá contra o Palmeiras 100% e bem — revelou Samuel Lino.
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O atacante também falou sobre a possibilidade de conquistar o título na casa do Palmeiras, principal concorrente do Flamengo na disputa pela taça. Lino minimizou a importância do local da eventual conquista, mas garantiu que o Rubro-Negro buscará a vitória.
— Seria especial ser campeão pelo Flamengo. Esse é o especial, não tem local. O especial de verdade seria ser campeão dentro do Maracanã, com a nossa torcida. Mas a gente vai buscar esse título lá, sim, porque o Flamengo só pensa em vitória e é isso que o Flamengo nasceu para fazer: sempre ganhar.
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Samuel Lino revela que jogadores do Flamengo sabiam dos gols do Cruzeiro
A vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Mineirão, foi celebrada pela torcida do Flamengo durante a partida contra o Athletico. Samuel Lino confirmou que os jogadores souberam do resultado enquanto estavam em campo, mas destacou a importância de manter a concentração no próprio compromisso.
— Se a gente não está concentrado no nosso jogo, o resultado de lá não importa absolutamente nada. [...] A gente sabia que tinha saído o gol do Cruzeiro lá, então a gente se manteve focado os 90 minutos para fazer a vitória aqui, que é o mais importante.
Com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, o Flamengo precisa apenas de um empate no confronto direto deste sábado (21), no Nubank Parque, para conquistar o Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência.
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