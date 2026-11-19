A tranquilidade de Leonardo Jardim à beira do campo diz muito sobre o momento do Flamengo. Mesmo quando sai atrás no placar, o time não se desespera, não abandona suas características e parece saber exatamente o que fazer com a bola. A vitória de virada por 2 a 1 sobre o Athletico, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, foi mais uma demonstração de como o português tem a equipe nas mãos. Foram necessários 50 jogos para chegar a esse nível.

Leonardo Jardim acumula 33 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas pelo Flamengo. São 74,7% de aproveitamento em pouco mais de oito meses de trabalho. Os números expressivos, entretanto, nem sempre foram suficientes para convencer parte da torcida rubro-negra.

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A possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro muda consideravelmente a avaliação do trabalho. Depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Flamengo está a um empate de levantar a principal taça do futebol nacional, justamente na casa do Palmeiras.

O peso da sombra de Filipe Luís

Leonardo Jardim assumiu o Flamengo em circunstâncias que tornariam difícil a vida de qualquer treinador. Filipe Luís, ídolo como jogador e multicampeão como técnico, havia sido demitido poucas horas depois de uma goleada por 8 a 0 sobre o Madureira.

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Campeão da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Supercopa e do Carioca, o antecessor deixou uma referência difícil de superar. Jardim, por consequência, teve seu trabalho constantemente submetido a comparações.

Nem mesmo a conquista do Campeonato Carioca, logo na estreia, foi suficiente para afastar a desconfiança. A eliminação precoce para o Vitória na Copa do Brasil, em maio, e a queda diante do Estudiantes, na semifinal da Libertadores, em outubro, dificultaram ainda mais a vida do português.

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O Brasileirão, no entanto, veio como sobrevida.

Leonardo Jardim completou 50 jogos pelo Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

O Flamengo de Leonardo Jardim joga por música

A naturalidade com que o Flamengo joga atualmente é um dos principais méritos de Leonardo Jardim. Os movimentos ofensivos acontecem de maneira coordenada, os jogadores conhecem suas funções e a equipe consegue acelerar ou diminuir o ritmo das partidas de acordo com a necessidade.

O comportamento do treinador também chama a atenção. Leonardo Jardim raramente esbraveja à beira do campo, mesmo quando o Flamengo enfrenta dificuldades. A serenidade parece refletir a confiança de quem sabe que sua equipe tem repertório para encontrar soluções.

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Contra o Athletico, o Rubro-Negro sofreu um golaço de Kerwin Vargas aos dez minutos do primeiro tempo. Seis minutos depois, Carrascal empatou. Aos 26, Jorginho já havia colocado o Flamengo em vantagem.

Confira os números de Leonardo Jardim pelo Flamengo:

Os números de Leonardo Jardim no Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Um título para mudar o saldo da temporada

O Flamengo iniciou 2026 com a expectativa de repetir o ano vitorioso de 2025. As derrotas na Supercopa e na Recopa, ainda sob o comando de Filipe Luís, e as posteriores eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores frustraram parte desses planos.

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A conquista do Campeonato Brasileiro não apagará as decepções nos mata-matas, mas dará outro peso à temporada e, principalmente, ao trabalho de Leonardo Jardim. O Rubro-Negro poderá terminar o ano como bicampeão brasileiro consecutivo, com o português responsável por conduzir a equipe ao segundo título.

Com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, o Flamengo precisa apenas de um empate no confronto direto deste sábado (21), no Nubank Parque, para garantir a conquista com duas rodadas de antecedência.