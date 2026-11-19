Guillermo Varela abriu mão de parte da Data Fifa para estar à disposição do Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Athletico, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, o lateral-direito revelou bastidores do acordo com a seleção uruguaia para retornar antecipadamente ao clube.

Varela explicou que a liberação, que também contemplou Arrascaeta, foi acertada com antecedência junto à comissão técnica do Uruguai.

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— A gente falou com o treinador do Uruguai. Falamos que poderíamos jogar contra a Argentina e voltar cedo para poder disputar esse jogo que era muito importante para nós. Então, já foi coordenado muito antes e, por sorte, deu certo — afirmou Varela.

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A decisão permitiu que os dois uruguaios participassem da reta final da preparação para enfrentar o Athletico. Titulares no Maracanã, Varela e Arrascaeta ajudaram o Flamengo a ficar a um empate da conquista do Campeonato Brasileiro.

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Varela se declara ao Flamengo e ao Brasil

Contratado pelo Flamengo em 2022, Varela vive um dos melhores momentos de sua passagem pelo clube. Além da consolidação como titular da equipe de Leonardo Jardim, o uruguaio construiu uma identificação com o Brasil que ultrapassa as quatro linhas.

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Questionado sobre a possibilidade de celebrar mais uma conquista ao lado da família, o lateral revelou que considera o país sua segunda casa.

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— O Brasil se tornou a minha segunda casa. Minha filha é brasileira, então o meu coração já está dividido em dois. Me sinto muito contente de ficar aqui no Flamengo, de estar muito perto de conseguir mais um Brasileirão. Fico contente e orgulhoso do caminho que venho conquistando aqui.

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Campeão brasileiro pelo Flamengo em 2025, Varela pode conquistar o bicampeonato consecutivo neste sábado (21). Com seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate no confronto direto, no Nubank Parque, para garantir a taça com duas rodadas de antecedência.

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