ANÁLISE: Regularidade de Carrascal impressiona e fortalece Flamengo na reta final
Colombiano vive grande segundo semestre e se firma como peça importante na reta decisiva
A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Athletico (18), nesta quarta-feira, no Maracanã, teve mais uma atuação decisiva de Jorge Carrascal. Em uma noite na qual o Rubro-Negro saiu atrás no placar, o colombiano acertou um belo chute de primeira para empatar a partida e dar início à reação que terminou com a virada. O resultado, somado ao tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, deixou o time de Leonardo Jardim dependendo de um empate no confronto direto de sábado para conquistar o Brasileiro.
O gol foi mais uma demonstração do momento vivido pelo camisa rubro-negro. Carrascal atravessa um segundo semestre de alto nível e vem acumulando participações decisivas. Nas últimas 20 partidas pelo Flamengo, o colombiano participou diretamente de 14 gols. Uma média de 0,75 participação por jogo, que ajuda a explicar a impressão de que o jogador está sempre envolvido em gols ou assistências.
A influência do meia-atacante vai além dos números. Carrascal é um jogador de iniciativa, que procura a bola, tenta o drible, arrisca passes e não se esconde quando a equipe precisa de uma solução. Sua irreverência e capacidade de improviso acrescentam alternativas ao setor ofensivo do Flamengo, especialmente em partidas nas quais o adversário oferece menos espaços. Foi assim nesta quarta, em que o jogador buscava a bola a todo momento, sempre indo ao encontro dela, sem se esconder. E, por muitas das vezes, recebeu aplausos do técnico Leonardo Jardim pela atitude.
Carrascal cresce e ganha protagonismo no segundo semestre
Os números do colombiano no Brasileirão ajudam a dimensionar sua participação na campanha. São 28 jogos, 18 como titular. Mesmo sem começar todos os compromissos entre os titulares, alternando com Gonzalo Plata, Carrascal conseguiu ganhar espaço e se tornar cada vez mais influente na equipe.
Números de Carrascal no Brasileirão 2026
Contra o Athletico, sua atuação mostrou diferentes aspectos desse repertório. Além do golaço que recolocou o Flamengo na partida, o colombiano teve participação importante na construção ofensiva e também contribuiu sem a bola.
Números de Carrascal contra o Athletico-PR:
Ofensivamente
- Passes certos: 29 de 34 (85%)
- Passes certos no campo adversário: 27 de 30 (90%)
- Passes certos no próprio campo: 2 de 4 (50%)
- Bolas longas certas: 1 de 1 (100%)
- Cruzamentos certos: 1 de 3
Defensivamente
- Contribuições defensivas: 3
- Desarmes ganhos: 1 de 2
- Interceptações: 1
- Recuperações de bola: 2
- Duelos pelo chão ganhos: 5 de 9
- Duelos pelo alto ganhos: 0 de 3
O mapa de passes da partida reforça a participação ativa do colombiano na construção ofensiva. Carrascal circulou por diferentes regiões do campo, apareceu próximo à área e buscou conexões com os companheiros. Não ficou preso a uma posição ou à espera de receber a bola em condições favoráveis: procurou participar das jogadas e acelerar o ataque.
Jardim destaca gestão física e importância da rotatividade
Após a partida, Leonardo Jardim elogiou Carrascal e Varela, com a dobradinha pela direita, relacionando o bom momento dos dois à gestão de minutos ao longo da temporada. O treinador lembrou que o colombiano teve menos oportunidades nos primeiros seis meses do ano e que a rotatividade ajudou a mantê-lo em boas condições físicas para a reta decisiva.
— O Varela e o Carrascal estão formidáveis. E por que será? Nos primeiros seis meses, o Carrascal não jogou muito e o Varela foi trocando com o Royal. Então estão frescos. Isso é uma equipe de futebol. Ninguém consegue fazer 70 jogos no mais alto nível. Ainda tem as seleções... Essa rotatividade permitiu termos um Royal fazendo uma grande temporada, na direita e esquerda, o Varela também muito bem. Alguns jogadores estão mais cansados e eu não tive substitutos à altura — explicou Jardim.
A fala ajuda a entender o cenário do elenco na reta final, mas não diminui o mérito individual de Carrascal. O colombiano aproveitou as oportunidades, elevou seu nível de atuação e passou a entregar cada vez mais ao time. Seu crescimento no segundo semestre coincide com o momento mais importante da temporada.
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Carrascal divide destaque com Samuel Lino
Além de Arrascaeta, Samuel Lino aparece entre os grandes protagonistas do Flamengo e desponta como um dos principais nomes do Brasileirão. Mas Carrascal também merece uma parcela significativa desse reconhecimento. Sua capacidade de decidir, criar jogadas e assumir responsabilidades tornou-se um diferencial para a equipe de Jardim.
Com o título brasileiro tão próximo, o Flamengo chega ao confronto direto com o Palmeiras, dependendo de um empate. Se confirmar a conquista, a campanha terá muitos protagonistas. E a temporada de Carrascal, especialmente o segundo semestre, certamente estará entre os capítulos importantes dessa trajetória.
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