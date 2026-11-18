Flamengo perde Pulgar e Léo Pereira para decisão contra o Palmeiras
Flamengo venceu o Athletico-PR na 35ª rodada do Brasileirão e abriu 6 pontos para o Palmeiras
O Flamengo terá dois desfalques importantes para a decisão do Brasileirão contra o Palmeiras. Na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, nesta quarta-feira, no Maracanã, Pulgar e Léo Pereira receberam cartões amarelos e cumprirão suspensão na partida de sábado, em São Paulo, pela 36ª rodada da competição.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Os dois jogadores estavam pendurados e foram advertidos durante o confronto com o Athletico. Com isso, não estarão à disposição de Jardim para o duelo que pode definir o título nacional. O Rubro-Negro precisa de apenas um empate diante do Palmeiras para garantir a conquista do Brasileirão.
A ausência de Pulgar e Léo Pereira representa uma baixa em dois setores importantes da equipe. Ambos são titulares absolutos na equipe de Jardim. Na defesa, Danilo deve ser o substituto, enquanto Evertton Araújo aparece como opção no meio.
Palmeiras também terá desfalque por suspensão
Do lado alviverde, o zagueiro Barboza, que também estava pendurado, recebeu cartão amarelo e ficará fora do confronto com o Flamengo.
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Flamengo chega a quase 99% de chances de título no Brasileiro
Após bater o Athletico-PR, Rubro-Negro abriu seis pontos sobre o Palmeiras
Jardim trata jogo contra Palmeiras como final e prega cautela pelo título
Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo chegou a 6 pontos de vantagem na liderança
O que o Flamengo precisa para ser campeão contra o Palmeiras? Veja cenário
Após vencer o Athletico-PR e contar com derrota do rival para o Cruzeiro, Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem
Arbitragem de Flamengo x Athletico-PR vira assunto: 'Vergonha'
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Falha de Rossi vira assunto em Flamengo x Athletico-PR: 'Não dá'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)
Veja gols da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR
Equipes se enfrentam pela 35.ª rodada do Brasileirão
Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico
Rubro-Negro volta a campo após duas semanas e busca vitória para encaminhar a conquista do título brasileiro
Como assistir a Flamengo x Athletico-PR no Premiere
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Flamengo vence Athletico e, com tropeço do Palmeiras, dispara na liderança
Rubro-Negro abre cinco pontos na classificação e pode conquistar o título no sábado (21), contra o Alviverde
Flamengo e Corinthians lideram venda de camisas usadas; veja ranking dos clubes
Levantamento da OLX aponta crescimento de 9,9% no mercado entre janeiro e outubro; Palmeiras, Vasco e Vitória registram altas expressivas
Os três trunfos do Flamengo para vencer o Athletico e encaminhar o título brasileiro
Flamengo tem três trunfos para vencer o Athletico e se aproximar do título brasileiroSubtítulo: Desfalques do adversário, amplitude ofensiva e força do Maracanã são fatores que favorecem a equipe de Leonardo Jardim
Sampaoli relembra passagem pelo Flamengo: 'Cheguei em crise'
Em entrevista, técnico admitiu uma comparação contínua
Carrasco do Athletico, Pedro pode assumir artilharia do Brasileirão
Camisa 9 marcou oito gols contra o Furacão pelo Flamengo e está a apenas um de igualar Viveros, suspenso para o confronto
Ídolo do Flamengo detona temporada rubro-negra: 'Vexame'
Rubro-Negro enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (18)
Um outro Flamengo: Rubro-Negro reencontra Athletico a dois passos do título brasileiro
Seis meses após empate em Curitiba, equipe de Leonardo Jardim reencontra o Furacão com meio-campo consolidado e na liderança do Brasileirão
Além dos bustos: Flamengo faz nova homenagem a Arrascaeta e Bruno Henrique
Museu do clube reúne os 18 troféus conquistados pela dupla, acompanhados das camisas dos dois maiores campeões da história rubro-negra
Gallardo revela pedido de Plata, do Flamengo: 'Contava com ele'
Equador derrotou a Bolívia pelo placar de 2 a 0
Com escudos de Flamengo e Athletico no peito, Douglas Silva revela torcida para duelo decisivo
Ex-jogador defendeu os dois clubes, conquistou títulos e explica a ligação com cada um
"Pedra no sapato", Athletico quer atrapalhar título do Flamengo
Clubes protagonizaram três finais e cinco confrontos consecutivos na Copa do Brasil; Rubro-Negro carioca reencontra o Furacão na busca pelo título brasileiro