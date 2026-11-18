O Flamengo terá dois desfalques importantes para a decisão do Brasileirão contra o Palmeiras. Na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, nesta quarta-feira, no Maracanã, Pulgar e Léo Pereira receberam cartões amarelos e cumprirão suspensão na partida de sábado, em São Paulo, pela 36ª rodada da competição.

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Os dois jogadores estavam pendurados e foram advertidos durante o confronto com o Athletico. Com isso, não estarão à disposição de Jardim para o duelo que pode definir o título nacional. O Rubro-Negro precisa de apenas um empate diante do Palmeiras para garantir a conquista do Brasileirão.

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A ausência de Pulgar e Léo Pereira representa uma baixa em dois setores importantes da equipe. Ambos são titulares absolutos na equipe de Jardim. Na defesa, Danilo deve ser o substituto, enquanto Evertton Araújo aparece como opção no meio.

Flamengo venceu o Athletico-PR por 2 a 1 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Palmeiras também terá desfalque por suspensão

Do lado alviverde, o zagueiro Barboza, que também estava pendurado, recebeu cartão amarelo e ficará fora do confronto com o Flamengo.

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