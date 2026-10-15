Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Samuel Lino destaca pressão do Estudiantes e confiança do Flamengo

Atacante em alta no Flamengo projeta duelo intenso em La Plata nesta quinta

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 19:55
Favorite o Lance! no Google
Samuel Lino e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo
Em alta no Flamengo e na Seleção Brasileira, Samuel Lino lidera o ataque rubro-negro (Foto: Divulgação / Flamengo)

Samuel Lino é um dos principais nomes do elenco do Flamengo na temporada atual e, por conta disso, entende a importância de a equipe seguir apresentando um desempenho contundente em campo na busca por títulos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com confronto marcado diante do Estudiantes, em La Plata, o atacante destacou o ambiente hostil, a pressão da torcida e o estilo do adversário. A partida ocorre nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi.

continua após a publicidade
Samuel Lino é acompanhado por Samuel Xavier no Fla-Flu pelo Brasileirão
Samuel Lino projeta jogo de alta intensidade contra o Estudiantes no Estádio UNO (Foto: Affonso Andrade / Ag. F8 / Folhapress)

Para o jogador, o cenário não deve surpreender o elenco rubro-negro. — No ano passado, a gente jogou aqui nas quartas de final. Neste ano também jogamos aqui na fase de grupos, e a gente já conhece o clima pesado que é aqui.

— Sabemos da intensidade deles; a torcida empurra os 90 minutos. Mas somos o Flamengo, conhecemos o ambiente, sabemos como será o jogo. Esses clubes argentinos, contra equipes técnicas, chegam fortes. Eles têm esse estilo de jogo, e já estamos ligados. Vamos entrar atentos aos pontos positivos que eles têm —

continua após a publicidade

O atleta destacou que os argentinos crescem diante de equipes mais técnicas e contam com o apoio constante da arquibancada. Mas, ainda assim, apontou a bagagem recente como um trunfo para o Flamengo.

O Flamengo conhece essa pressão

Em 2025, Flamengo e Estudiantes se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores. Nos confrontos, o Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã, e, em La Plata, o time argentino devolveu com uma vitória por 1 a 0.

continua após a publicidade
Jogadores de Estudiantes e Flamengo em La Plata
Estudiantes e Flamengo voltam a se enfrentar pela Libertadores no Estádio UNO (Foto: Nacho Amiconi / DiaEsportivo / Folhapress)

Com o placar agregado empatado, a disputa foi para os pênaltis, e o Flamengo conseguiu avançar na competição. Após isso, a equipe eliminou o Racing na semifinal e derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na final, com gol de Danilo.

Neste ano, as equipes voltaram a se enfrentar na fase de grupos, já que ambos estavam no Grupo A. Em La Plata, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Já no Maracanã, a formação carioca venceu por 1 a 0.

continua após a publicidade

Momento favorável em campo

Samuel Lino chega em alta para o confronto. Isso porque, na temporada atual, o ponta soma 12 gols e tem 11 assistências em 48 jogos, sendo a temporada em que tem mais participações em gols na carreira.

Além disso, diante do desempenho apresentado pelo Flamengo, ele entrou no radar de Carlo Ancelotti e disputou um amistoso pela Seleção Brasileira, no qual marcou dois gols diante da Índia, em partida em que o Brasil venceu por 4 a 0.

continua após a publicidade

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa Libertadores da América 2026 - Estudiantes De La Plata x Flamengo

Estudiantes x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Leonardo Jardim técnico Flamengo

Flamengo

Escalação do Flamengo: Jardim faz mudanças para enfrentar o Estudiantes na Libertadores

Há 10 minutos
Pulgar, do Flamengo, acertou joelho de Castillo, do Fluminense

Flamengo

STJD absolve Erick Pulgar após entrada em Castillo no Fla-Flu

Há 4 horas
Estudiantes celebra classificação diante do Corinthians nas quartas de final da Libertadores

Flamengo

Conmebol veta reforço do Estudiantes de jogar contra o Flamengo

Há 7 horas
Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Flamengo

Libertadores: Flamengo abre decisão em La Plata com desfalques e milhões em jogo

Há 12 horas
Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Flamengo

Rossi volta a La Plata entre a memória de herói e a pressão por regularidade no Flamengo

Há 12 horas
Mais LANCE!
Pedro e jogadores do Estudiantes disputam bola em partida válida pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Inteligência artificial crava placar de Estudiantes e Flamengo na Libertadores

Jogadores de Estudiantes e Flamengo em La Plata

Batalha de La Plata: Flamengo retorna, em alerta, ao palco de 'guerra' na Libertadores

Time do Palmeiras comemorando vitória em cima do Fluminense, pela Libertadores

Torcida do Flamengo reage à vitória do Palmeiras: 'Futebol horroroso'

Convocado por Ancelotti, Wesley é titular no duelo entre Roma e Fenerbahçe pela Champions

Mourinho fala de Wesley, ex-Flamengo, após Roma x Real Madrid: 'Já sabia'

Leo Jardim observa treinamento do Flamengo

Na Argentina, Flamengo encerra preparação para pegar o Estudiantes; veja provável escalação

Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo futebol feminino

Flamengo x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'

Pedro Henrique assina contrato com o Flamengo

Pedro Henrique, reforço do Flamengo, chega ao Rio e inicia atividades no Ninho

Entrada de Erick Pulgar no Flamengo x Fluminense

Pulgar, do Flamengo, é denunciado por forte entrada em jogador do Fluminense

Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors

Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

Jogadores do Flamengo comemoram classificação para as quartas de final da Libertadores da América

Árbitro de polêmica bizarra vai apitar Estudiantes x Flamengo

Andrés Gómez recebe o segundo amarelo de Piero Maza após empurrar o árbitro no duelo contra o Boca Juniors (Foto: Luis Robayo / AFP)

Árbitro que expulsou Andrés Gómez já gerou revolta no Flamengo

José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão

José Boto faz crítica à arbitragem e manda recado: 'Deveriam ser assim'