Samuel Lino destaca pressão do Estudiantes e confiança do Flamengo

Samuel Lino é um dos principais nomes do elenco do Flamengo na temporada atual e, por conta disso, entende a importância de a equipe seguir apresentando um desempenho contundente em campo na busca por títulos.

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Com confronto marcado diante do Estudiantes, em La Plata, o atacante destacou o ambiente hostil, a pressão da torcida e o estilo do adversário. A partida ocorre nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi.

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Samuel Lino projeta jogo de alta intensidade contra o Estudiantes no Estádio UNO (Foto: Affonso Andrade / Ag. F8 / Folhapress)

Para o jogador, o cenário não deve surpreender o elenco rubro-negro. — No ano passado, a gente jogou aqui nas quartas de final. Neste ano também jogamos aqui na fase de grupos, e a gente já conhece o clima pesado que é aqui.

— Sabemos da intensidade deles; a torcida empurra os 90 minutos. Mas somos o Flamengo, conhecemos o ambiente, sabemos como será o jogo. Esses clubes argentinos, contra equipes técnicas, chegam fortes. Eles têm esse estilo de jogo, e já estamos ligados. Vamos entrar atentos aos pontos positivos que eles têm —

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O atleta destacou que os argentinos crescem diante de equipes mais técnicas e contam com o apoio constante da arquibancada. Mas, ainda assim, apontou a bagagem recente como um trunfo para o Flamengo.

O Flamengo conhece essa pressão

Em 2025, Flamengo e Estudiantes se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores. Nos confrontos, o Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã, e, em La Plata, o time argentino devolveu com uma vitória por 1 a 0.

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Estudiantes e Flamengo voltam a se enfrentar pela Libertadores no Estádio UNO (Foto: Nacho Amiconi / DiaEsportivo / Folhapress)

Com o placar agregado empatado, a disputa foi para os pênaltis, e o Flamengo conseguiu avançar na competição. Após isso, a equipe eliminou o Racing na semifinal e derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na final, com gol de Danilo.

Neste ano, as equipes voltaram a se enfrentar na fase de grupos, já que ambos estavam no Grupo A. Em La Plata, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Já no Maracanã, a formação carioca venceu por 1 a 0.

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Momento favorável em campo

Samuel Lino chega em alta para o confronto. Isso porque, na temporada atual, o ponta soma 12 gols e tem 11 assistências em 48 jogos, sendo a temporada em que tem mais participações em gols na carreira.

Além disso, diante do desempenho apresentado pelo Flamengo, ele entrou no radar de Carlo Ancelotti e disputou um amistoso pela Seleção Brasileira, no qual marcou dois gols diante da Índia, em partida em que o Brasil venceu por 4 a 0.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.