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Rossi volta a La Plata entre a memória de herói e a pressão por regularidade no Flamengo

Goleiro vive momento de oscilação com a camisa rubro-negra

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 07:30
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Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Agustín Rossi volta a La Plata com lembranças especiais na bagagem, mas também com um novo desafio pela frente. Herói da classificação do Flamengo sobre o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores de 2025, o goleiro reencontra o adversário argentino nesta quinta-feira (15), pelo jogo de ida da semifinal, em um momento de instabilidade na temporada. Entre críticas recentes e uma atuação importante na vitória sobre o Fluminense, o argentino tenta transformar a memória de uma noite histórica em confiança para mais um confronto decisivo.

O reencontro acontece em um cenário diferente daquele vivido no ano passado. Na ocasião, Rossi foi determinante para manter o Flamengo vivo na competição continental. Agora, o Rubro-Negro volta a enfrentar o Estudiantes em uma partida eliminatória, com a possibilidade de decidir a vaga no Maracanã. Para o goleiro, porém, a experiência anterior não garante qualquer vantagem dentro de campo.

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— É óbvio que jogamos contra eles no ano passado e também neste ano na fase de grupos, mas cada partida é especial. O que passou foi nas quartas, esse já é em uma semifinal. Cada jogo é diferente e tem que ser encarado de forma diferente do nosso lado. A diferença do ano passado para este é que temos a possibilidade de decidir em casa. É tentar fazer um bom jogo lá para trazer a classificação ao Maracanã — afirmou Rossi, em entrevista ao "Ge" nesta semana.

Rossi ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025
Rossi, do Flamengo, com a taça da Libertadores (Foto: Connie France/AFP)

Rossi tenta recuperar regularidade após oscilações

O momento individual do goleiro acrescenta um componente importante ao reencontro. Embora tenha sido decisivo em diferentes conquistas do Flamengo, Rossi passou a conviver com questionamentos após atuações recentes. No empate com o Santos, por exemplo, foi alvo de críticas. Na partida seguinte, contra o Fluminense, respondeu com boas defesas e teve participação importante na vitória rubro-negra.

A sequência reforça o contraste vivido pelo argentino. Em uma posição na qual os erros costumam ganhar grande repercussão, uma atuação segura pode ajudar a recuperar a confiança, especialmente às vésperas de uma semifinal de Libertadores. O duelo em La Plata representa, assim, uma oportunidade para Rossi dar continuidade à resposta apresentada no clássico e voltar a ser protagonista em um dos momentos mais importantes da temporada.

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O histórico diante do Estudiantes ajuda a explicar por que o goleiro pode ser novamente uma peça determinante. Em 2025, depois de o Flamengo vencer por 2 a 1 no Maracanã, a equipe sofreu pressão na Argentina e acabou derrotada por 1 a 0 no tempo regulamentar, resultado que levou a decisão para os pênaltis.

Na disputa, Rossi defendeu duas cobranças e ajudou o Rubro-Negro a vencer por 4 a 2, garantindo a classificação. O goleiro, que havia defendido o Estudiantes no início da carreira, tornou-se o personagem central de uma eliminatória marcada pela tensão e pela pressão dos torcedores argentinos.

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Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Reencontro com o clube que apostou em sua carreira

A relação com o Estudiantes também torna o confronto especial. Rossi passou cerca de um ano e meio no clube argentino, que apostou nele quando tinha 19 anos. Apesar de ter disputado apenas três partidas como profissional, o goleiro guarda boas lembranças das pessoas com quem trabalhou naquele período.

— Foi um time que apostou em mim quando eu era mais novo, tinha 19 anos, como uma aposta futura. Acabou não dando certo. Tenho boas lembranças de todo mundo que trabalha lá, a maioria continua. Tenho boa relação com todo mundo que esteve naquela época. É um clube familiar e muito bem organizado que sempre se preparou para estar onde está hoje em dia, disputando títulos na Argentina e brigando nas fases finais da Libertadores — disse.

O retorno a La Plata reúne, portanto, diferentes elementos: a história com o antigo clube, a lembrança da classificação de 2025 e a necessidade de manter um nível de atuação que afaste os questionamentos recentes. Na temporada passada, Rossi foi decisivo para o Flamengo superar o Estudiantes e seguir rumo ao título continental, conquistado após eliminar o Racing e vencer o Palmeiras na final.

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Agora, o desafio é outro. O Flamengo precisa de segurança para construir um bom resultado na Argentina, e Rossi volta ao palco de sua noite mais marcante contra o Estudiantes com a missão de provar, novamente, seu peso em decisões de Libertadores.

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