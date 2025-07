Gabigol é absolvido em acusação de fraude em exame antidoping

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, foi absolvido da acusação de doping. O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), com sede em Lausanne, na Suíça, acatou o recurso da defesa do jogador, contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (4). A suspensão de dois anos imposta a Gabigol foi anulada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Em 8 de abril de 2023, Gabigol participou de um teste antidoping durante um treinamento no CT do Urubu, do Flamengo. Apesar do resultado negativo, o atacante foi notificado por ter violado as regras no recolhimento do material, que consistiram em não comparecimento à estação de controle de doping após notificação, falta de escolta e atitude desrespeitosa para com os Oficiais de Controle de Doping.

Uma audiência presencial foi realizada no Rio de Janeiro, em abril deste ano, cujo resultado foi divulgado agora. O TAS entendeu que, embora o comportamento de Gabigol tenha sido “totalmente desprovido de cooperação”, não pode ser considerado como "adulteração", segundo o Código Mundial Antidoping (WADC). Diante disso, o TAS concluiu que nenhuma sanção precisa ser imposta ao atacante do Cruzeiro.