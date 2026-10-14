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Pulgar, do Flamengo, é denunciado por forte entrada em jogador do Fluminense

Volante foi enquadrado por conduta violenta e pode pegar de um a seis jogos de suspensão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 11:19
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Entrada de Erick Pulgar no Flamengo x Fluminense
Entrada de Erick Pulgar no Flamengo x Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Pulgar, volante do Flamengo, foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da forte entrada em Rodrigo Castillo, no clássico com o Fluminense no domingo. O julgamento do jogador está previsto para esta quinta-feira (15).

O chileno foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por conduta violenta. Erick Pulgar corre o risco de desfalcar o Flamengo de um a seis jogos.

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Denúncias de Pulgar, do Flamengo, e Matheus Montenegro, Fluminense
Denúncias de Pulgar, do Flamengo, e Matheus Montenegro, Fluminense

Com a audiência marcada para esta quinta-feira, o jogador não estará presente, uma vez que está com a delegação rubro-negra na Argentina, onde o Flamengo encara o Estudiantes à noite, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

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Presidente do Fluminense também foi denunciado

Além de Erick Pulgar, Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, também foi denunciado no STJD. O dirigente foi enquadrado no artigo 258, por desrespeitar ou reclamar de forma acintosa da arbitragem.

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Após o clássico, o presidente criticou duramente a arbitragem durante uma entrevista coletiva.

— Para ficar claro: a arbitragem foi um lixo. Uma merda. Um lixo, uma merda. Para começar: o cartão amarelo do Pulgar, um absurdo o lance não ser expulsão. Eu vi agora o joelho do Castillo, está com a marca da trava da chuteira. Eu pergunto: cadê o VAR? Estava dormindo? Qualquer pessoa que está vendo o jogo viu que era para expulsão — disse o dirigente, acrescentando:

— Depois, houve dois pênaltis. Um no Savarino e outro no Castillo, que o Léo Ortiz chega com a sola. Quando você vê um jogo desta importância, com uma expulsão e dois pênaltis... como você vai ganhar o jogo? É impossível.

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