O Flamengo jogará pelo mundo mais uma vez. Em uma temporada já histórica, o Mais Querido terá como último adversário o Paris Saint-Germain na decisão da Copa Intercontinental, após superar o Pyramids no último sábado (13). O duelo entre os campeões da América do Sul e da Europa será o capítulo final da odisseia rubro-negra em um 2025 quase perfeito.

continua após a publicidade

➡️ Veja os gols de Flamengo x Pyramids: Léo Pereira e Danilo marcam de cabeça

A epopeia teve início ainda em janeiro e terminará na próxima quarta-feira (17), em uma maratona de 78 partidas. Os primeiros meses foram de sucesso: de cara, os títulos da Supercopa Rei e do Campeonato Carioca seriam um presságio das glórias que estavam por vir.

De norte a sul do Brasil. Em San Cristóbal, Santiago del Estero, Quito, Porto Alegre, La Plata, Avellaneda e Lima. Do Rio de Janeiro. O Flamengo cruzou o país e o continente para conquistar Brasileirão e Libertadores em uma tacada só, assim como fez há seis anos; a esperança, contudo, é de um fim diferente em terras cataris.

continua após a publicidade

Na primeira chance de reconquistar o mundo este ano, o sonho rubro-negro esbarrou na impiedade alemã, e, apesar de encantadora, a aventura americana do Mais Querido terminou diante do Bayern de Munique. Em Doha, a jornada é mais curta, mas o desafio final é tão grande quanto: o PSG, atual campeão europeu.

➡️ Com gols de cabeça, Flamengo vence no Mundial e reforça eficiência na bola parada

Se em 1981 Zico foi buscar o Mundial em Tóquio, o Flamengo tem em outro camisa 10 a esperança de alcançar o topo: Giorgian de Arrascaeta. O uruguaio assumiu manto eternizado pelo Galinho e, com ele, o protagonismo de uma equipe vencedora. Só neste Mundial, são dois gols e duas assistências nos dois jogos que disputou.

continua após a publicidade

Não é preciso ir tão longe para se inspirar em uma vitória rubro-negra contra um gigante do Velho Continente. Ainda este ano, na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Mais Querido conquistou uma das vitórias mais marcantes da temporada ao vencer o Chelsea por 3 a 1 — os Blues, inclusive, avançaram até a decisão e derrotaram o mesmo Paris para conquistar o título.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (17) para escrever a última página da obra rubro-negra em 2025. Independentemente de como terminará essa história, as lembranças serão de glórias em uma das temporadas mais importantes para o clube — o mundo, contudo, seria a conquista final para coroar o ano mágico.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo conquistou o título da Copa Challenger, a semifinal da Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.