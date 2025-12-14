menu hamburguer
Futebol Internacional

PSG embarca rumo ao Catar para a disputa do Mundial contra o Flamengo; veja relacionados

Equipe francesa faz dois treinos em Doha antes da decisão do título na quarta-feira (17)


Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/12/2025
11:11
Atualizado há 1 minutos

imagem cameraLuis Enrique reage durante a partida da Ligue 1 entre Metz e PSG, realizada no Stade Saint-Symphorien (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)
O PSG deixou de lado suas atenções no futebol europeu para enfrentar um desafio inédito em seus 55 anos de história: disputar o título do Intercontinental contra o Flamengo, em Doha, no Catar. A equipe comandada por Luis Enrique embarcou neste domingo (14) com os 22 jogadores relacionados para a final.

O Paris realiza treino nesta segunda-feira (15), às 6h (de Brasília), no Centro de Treinamento Al Ersal, mesma instalação utilizada pelo Flamengo, em sessão fechada à imprensa. Na terça-feira (16), o clube terá a entrevista coletiva pré-jogo no Estádio Ahmad bin Ali, às 11h, seguida pela possibilidade de a imprensa acompanhar os primeiros 15 minutos do treinamento.

A partida entre PSG e Flamengo será realizada na quarta-feira (17), às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali. Após o jogo, o elenco francês terá descanso na quinta-feira (18) e retomará os treinos na sexta-feira (19), no Campus PSG, na Cidade Luz, em preparação para enfrentar o Vendée Fontenay Foot, no sábado (20), às 17h (de Brasília), pela Copa da França.

O zagueiro Marquinhos e o atacante Ousmane Dembélé, que estavam em dúvida, foram confirmados no grupo de Luis Enrique. A ausência relevante da equipe é o lateral-direito Achraf Hakimi, que segue em fase final de recuperação de uma grave lesão no tornozelo esquerdo e permanecerá fora da equipe. A seguir, a lista final com os 22 jogadores relacionados do Paris para o Intercontinental:

4 – Lucas Beraldo
5 – Marquinhos
6 – Illia Zabarnyi
7 – Khvicha Kvaratskhelia
8 – Fabian Ruiz
9 – Gonçalo Ramos
10 – Ousmane Dembélé
14 – Désiré Doué
17 – Vitinha
19 – Lee Kang-In
21 – Lucas Hernandez
24 – Senny Mayulu
25 – Nuno Mendes
29 – Bradley Barcola
30 – Lucas Chevalier
33 – Warren Zaire-Emery
39 – Matvey Safonov
47 – Quentin Ndjantou
49 – Ibrahim Mbaye
51 – Willian Pacho
87 – João Neves
89 – Renato Marin


Gonçalo Ramos celebra com colegas após abrir o placar na partida Metz x PSG (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

