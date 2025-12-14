PSG embarca rumo ao Catar para a disputa do Mundial contra o Flamengo; veja relacionados
Equipe francesa faz dois treinos em Doha antes da decisão do título na quarta-feira (17)
- Matéria
- Mais Notícias
O PSG deixou de lado suas atenções no futebol europeu para enfrentar um desafio inédito em seus 55 anos de história: disputar o título do Intercontinental contra o Flamengo, em Doha, no Catar. A equipe comandada por Luis Enrique embarcou neste domingo (14) com os 22 jogadores relacionados para a final.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jesus salva! Arsenal vence o Wolves por 2 a 1 na Premier League com gols espíritas
Futebol Internacional14/12/2025
- Futebol Internacional
Ex-alvo do Flamengo e gols de lendas: Atlético de Madrid vence o Valencia na La Liga
Futebol Internacional14/12/2025
- Futebol Internacional
Com time misto, PSG sofre, mas vence Metz antes de encarar o Flamengo no Mundial
Futebol Internacional13/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Paris realiza treino nesta segunda-feira (15), às 6h (de Brasília), no Centro de Treinamento Al Ersal, mesma instalação utilizada pelo Flamengo, em sessão fechada à imprensa. Na terça-feira (16), o clube terá a entrevista coletiva pré-jogo no Estádio Ahmad bin Ali, às 11h, seguida pela possibilidade de a imprensa acompanhar os primeiros 15 minutos do treinamento.
A partida entre PSG e Flamengo será realizada na quarta-feira (17), às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali. Após o jogo, o elenco francês terá descanso na quinta-feira (18) e retomará os treinos na sexta-feira (19), no Campus PSG, na Cidade Luz, em preparação para enfrentar o Vendée Fontenay Foot, no sábado (20), às 17h (de Brasília), pela Copa da França.
Fique de olho, Mengão! 👀
O zagueiro Marquinhos e o atacante Ousmane Dembélé, que estavam em dúvida, foram confirmados no grupo de Luis Enrique. A ausência relevante da equipe é o lateral-direito Achraf Hakimi, que segue em fase final de recuperação de uma grave lesão no tornozelo esquerdo e permanecerá fora da equipe. A seguir, a lista final com os 22 jogadores relacionados do Paris para o Intercontinental:
4 – Lucas Beraldo
5 – Marquinhos
6 – Illia Zabarnyi
7 – Khvicha Kvaratskhelia
8 – Fabian Ruiz
9 – Gonçalo Ramos
10 – Ousmane Dembélé
14 – Désiré Doué
17 – Vitinha
19 – Lee Kang-In
21 – Lucas Hernandez
24 – Senny Mayulu
25 – Nuno Mendes
29 – Bradley Barcola
30 – Lucas Chevalier
33 – Warren Zaire-Emery
39 – Matvey Safonov
47 – Quentin Ndjantou
49 – Ibrahim Mbaye
51 – Willian Pacho
87 – João Neves
89 – Renato Marin
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias