Final do Mundial: Felipe Melo diz qual clube é maior entre Flamengo e PSG
O ex-jogador rubro-negro comparou o tamanho dos dois clubes
- Matéria
- Mais Notícias
Após a vitória do Flamengo sobre o Pyramids por 2 a 0, no último sábado (13), o ex-jogador Felipe Melo comentou a classificação do rubro-negro para a final do Mundial contra o PSG. Em vídeo publicado nas redes sociais, o comentarista afirmou que o Flamengo "é muito maior do que o Paris Saint-Germain" e que espera uma "grande final" na próxima quarta-feira (17).
Torcedores do PSG reagem à final do Mundial contra o Flamengo: ‘Vão estragar’
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo mandam recado a Filipe Luís antes da final do Mundial
Fora de Campo
PSG embarca com dúvidas para encarar o Flamengo na final do Mundial
Futebol Internacional
— Deu a lógica, Flamengo na final, com méritos. Melhor time, melhor futebol, sem dúvida nenhuma. Não deve nem ter sofrido. Agora, vai enfrentar o fortíssimo PSG, mas que em termos de história e clube, o Flamengo é muito maior do que o Paris Saint-Germain. Então não tem essa de falar que a camisa pesa, porque a camisa do Flamengo é maior do que a do PSG, no meu modo de pensar. Teremos uma grande final — comentou Felipe Melo.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚽ Como foi o duelo entre Flamengo e Pyramids, pelo Mundial?
O Flamengo assumiu o controle da partida desde o início, sustentando a posse de bola e ocupando o campo ofensivo com frequência. Na primeira etapa, equipe de Filipe Luís concentrou suas ações pelos lados, sobretudo pelo corredor esquerdo com Cebolinha, enquanto o Pyramids adotou uma postura reativa, com linhas baixas e foco quase exclusivo em proteger a própria área e buscar transições rápidas, que pouco se materializaram na maior parte do primeiro tempo.
Apesar do domínio territorial, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade em bola rolando surgiu quando Cebolinha apareceu livre dentro da área, mas teve a finalização travada na pequena área pela defesa egípcia. Com espaços reduzidos e pouca mobilidade do adversário, a solução veio na bola parada. Aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou falta para a área, Léo Pereira se antecipou à marcação e cabeceou no canto para abrir o placar.
Após o gol, o Flamengo reduziu o ritmo e passou a trocar passes no campo defensivo com a intenção de atrair o Pyramids e explorar eventuais brechas. O plano, no entanto, teve pouca resposta, já que o time egípcio manteve a marcação recuada e deixou para reagir apenas no fim da etapa inicial. Primeiro, em uma finalização perigosa de Ziko dentro da área. Depois, já aos 45 minutos, Mayele ficou frente a frente com Rossi, que venceu o duelo e evitou o empate com uma defesa decisiva.
A equipe egípcia voltou do intervalo mais agressiva. Logo na saída de bola, Mayele recebeu lançamento na grande área e bateu firme, mas longe do gol de Rossi. Três minutos depois, foi a vez de Zakara dominar dentro da área e bater rasteiro, acertando a rede pelo lado de fora.
Não demorou muito para o Flamengo dar um banho de água fria na pressão do Pyramids. Em mais uma jogada de bola parada, Arrascaeta cobrou falta na segunda trave e Danilo, o herói da Libertadores, voou mais uma vez — contando com falha do goleiro El Shenawy — para marcar o segundo rubro-negro em Doha.
Com a vantagem confortável no placar, o Rubro-Negro passou a ter menos a bola, mas sem sofrer investidas perigosas do adversário. A melhor chance dos egípcios veio de fora da área, mais uma vez com Mayele, e Rossi saltou para encaixar a bola. Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, também teve boa chance ao tentar driblar o goleiro El Shenawy, que levou a melhor no duelo.
O jogo ganhou clima quente na reta final. Zalaka reclamou de pênalti após se acertado no rosto por Erick Pulgar, mas a arbitragem mandou seguir. O lance gerou revolta do lado do Pyramids, e os jogadores de ambas equipes começaram a se entranhar em campo.
Nos minutos finais, o rubro-negro ainda contou com a volta de Pedro após 52 dias afastado por lesão. O camia 9 substituiu Carrascal aos 40 minutos da segunda etapa e teve chance de marcar ao receber de Bruno Henrique, mas parou no goleiro. Ele ainda arriscou chute de fora da área, e mais uma vez ficou em El Shenawy. No fim, vitória tranquila do Flamengo para seguir em busca do bicampeonato, contra o PSG, na final do Mundial.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias