Flamengo perde na estreia da Liga dos Campeões de Basquete

O Flamengo, atual campeão continental de basquete, começou sua jornada na Basketball Champions League Americas (BCLA) deste ano com uma derrota. Jogando fora de casa, no Estadio 8 de Junio, no Uruguai, o Rubro-Negro foi superado pelo Nacional por 75 a 63, no sábado (13), na primeira partida válida pelo Grupo B da competição.

Como foi o jogo?

O revés carioca foi selado, principalmente, por um apagão ofensivo no terceiro quarto. A equipe brasileira ficou quase seis minutos sem pontuar, um período crítico que foi implacavelmente aproveitado pelos donos da casa. O Nacional emplacou uma sequência de 17 a 0, abrindo uma vantagem crucial que se mostrou irreversível para o time do Rio de Janeiro.

Os dois períodos iniciais foram marcados pelo equilíbrio. O placar do primeiro quarto fechou em 16 a 14 e o segundo em 16 a 13 para os uruguaios, que foram para o intervalo com a mínima vantagem de 32 a 31.

No retorno para o terceiro quarto, porém, o colapso do Flamengo permitiu ao Nacional saltar de 32 para 49 pontos. Gui Deodato, após 2 minutos e 10 segundos de disputa, quebrou o jejum com uma cesta de dois, com o placar já desfavorável. Franco Baralle ainda contribuiu com uma bola de três na tentativa de reação.

Ainda que o time carioca tenha reagido no último período, vencendo-o por 23 a 22, o esforço final foi insuficiente. Nos minutos derradeiros, Shaq Johnson chegou a diminuir a diferença para apenas quatro pontos com uma bola de três. Contudo, esse foi o último lance de pontuação do Flamengo, enquanto o Nacional anotou mais oito pontos na sequência, garantindo a vitória.

Flamengo contra Nacional na Liga dos Campeões de Basquete (Foto: Fiba)

O Rubro-Negro tem a chance de se reabilitar neste domingo, quando enfrenta o Obras Sanitarias, da Argentina. A partida é fundamental para as pretensões de classificação do clube no Grupo B. O clube carioca busca um inédito tricampeonato da BCLA para consolidar-se como o maior vencedor do torneio, que concede vaga para o Mundial Interclubes de basquete.