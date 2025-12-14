Muitos torcedores do Flamengo mandaram recados a Filipe Luís antes da final do Mundial contra o Paris Saint Germain na próxima quarta-feira (17). O Rubro-Negro chegou na decisão depois de vencer o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito.

O Flamengo de Filipe Luís se notabilizou ao longo da temporada por um futebol dominante e ofensivo contra todos os adversários, até mesmo na Copa do Mundo de Clubes. Contra Chelsea e Bayern, o Rubro-Negro foi para cima e marcou cinco gols.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo mandaram recados a Filipe Luís pedindo justamente a mesma postura. Muitas vezes, os clubes brasileiros entram na decisão com 'medo' e acabam sofrendo pressão dos times europeus. Veja os comentários abaixo:

Veja recados da torcida do Flamengo para Filipe Luís

Treinador respondeu sobre a final contra o PSG

Filipe Luís se mostrou otimista sobre as chances do Flamengo vencer o PSG e conquistar o título do Mundial, na quarta-feira (17). Em coletiva, o comandante não poupou elogios ao time comandado por Luis Enrique e vê um confronto equilibrado na decisão após a classificação com vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids.

- São momentos diferentes, jogador diferentes, clubes diferentes. Mas a ambição é a mesma de ser campeão do mundo. Ainda mais com a camisa do Flamengo. É um orgulho muito grande representar o Flamengo nesse momento tão especial e acreditamos que podemos fazer historia. Temos possibilidades de vencer. Digamos que economizamos a viagem, mas jogamos praticamente no mesmo horário. Eles quase não tem fuso horário e não tenho duvidas de que o avião deles deve ser bem confortável. Mas melhor assim, não tem desculpa pra ninguém, vão jogar os melhores do Flamengo contra os melhores do PSG e uma final tem que ser assim - respondeu Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Com a vaga na decisão assegurada, Filipe Luís busca aproveitar a decisão entre Flamengo e PSG, mas também fazer história. O comandante fez um balanço da temporada de 2025 com o Rubro-Negro, mas entende que o trabalho ainda não está acabado.

- Foi um ano muito difícil. Um ano que sofremos derrotas, criticas, fomos cobrados, tivemos jogos excelentes, jogos ruins e toda essa parte do processo eu desfruto muito. Faço o que amo, com jogadores que amo e no clube que amo. Essas criticas me deixam dormir, porque sei o caminho, sei o processo. Isso não garante nada, pois poderíamos ter perdido tudo, mas sou feliz no que faço, tenho o apoio da minha família e vou desfrutar dessa final. Acredito no que eu posso e que a gente pode fazer historia. Meus jogadores sabem o quanto acredito neles. Vamos desfrutar e tentar fazer historia - respondeu Filipe Luís sobre final entre Flamengo x PSG.