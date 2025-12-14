O PSG vai enfrentar o Flamengo na grande final do Mundial, na próxima quarta-feira (17). O Rubro-negro se classificou para a decisão depois de vencer Cruz Azul e Pyramids. Nas redes sociais, os torcedores do clube francês reagiram à disputa com o Mengão.

Pelo regulamento da FIFA, o PSG chega para a final contra o Flamengo sem ter disputado nenhum jogo na competição, mas o clube se manteve ativo na temporada europeia. Neste sábado (13), o Paris Saint Germain venceu o Metz por 3 a 2 mesmo poupando titulares.

Nas redes sociais, os torcedores do PSG reagiram ao confronto do Flamengo. Apesar da ideia de que os europeus não ligam para a competição, os franceses estão levando a sério o duelo contra o Rubro-Negro. Veja os comentários:

Tradução: Os brasileiros vão estragar essa partida, e o árbitro terá um papel fundamental nisso.

Tradução: Vamos lá para a vitória, não quero ouvir mais nada!

Tradução: Este pequeno clube desconhecido está prestes a sofrer uma grande confusão.

Tradução: A seção de comentários é incrível, uau, é insana, parabéns ao Flamengo. Em nome do jogo, não podemos perder, pessoal! PSG, por favor, uma última vez!

Tradução: Vamos enfrentar o exército digital do Flamengo.

Técnico do PSG explica 'estratégia' para final

O Flamengo venceu o Pyramids neste sábado (13) e assegurou sua vaga na decisão do Intercontinental contra o PSG, atual campeão da Champions League. Questionado sobre o Rubro-Negro e o torneio nos últimos dias, Luis Enrique voltou a comentar da final, desta vez reafirmando que a motivação de sua equipe permanece intensa na busca pelo troféu inédito. PSG x Flamengo vão se enfrentar na decisão.

O treinador rechaçou qualquer hipótese de desinteresse europeu na competição e sacramentou que o PSG entrará em campo com a mesma motivação do Flamengo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa pré-jogo da partida contra o Metz, válida pela 16ª rodada da Ligue 1.



— Eu acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pyramids ou Flamengo, a motivação, a importância do troféu, eu acho que é a mesma coisa — disse Enrique.

— São troféus que você tem a possibilidade de ganhar, são muito importantes, e é bom para nós saber dessa importância, e repito, acho que é a mesma importância para as duas equipes — finalizou sobre final entre Flamengo e PSG.