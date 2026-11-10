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Penta da Copa do Brasil do Flamengo completa dois anos; Gabigol reage à postagem

Atacante marcou dois gols na primeira partida da final contra o Atlético-MG

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 13:51
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O título da Copa do Brasil de 2024 do Flamengo completa dois anos nesta terça-feira (10), e Gabigol voltou a interagir com uma lembrança da conquista. O atacante, que foi protagonista da decisão contra o Atlético-MG ao marcar dois gols no jogo de ida, comentou com dois corações nas cores rubro-negras em uma publicação do clube nas redes sociais e também compartilhou a imagem em seu perfil.

Gabigol com a taça da Copa do Brasi
Gabigol com a taça da Copa do Brasil do Flamengo (Foto: Reprodução)

Para celebrar a data, o perfil oficial do Flamengo publicou registros da campanha que terminou com o pentacampeonato da Copa do Brasil. O clube também relembrou os momentos decisivos da final contra o Atlético-MG.

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— Primeiro, o Maracanã. ARRASCAETA abriu o caminho. GABIGOL fez dois e mostrou mais uma vez o que é ser gigante em decisão. 3 a 1, com a Nação apoiando. Depois, Belo Horizonte. Na casa deles, sob pressão, faltando pouco pro fim. E aí veio PLATA pra calar a Arena MRV e transformar o sonho em taça. PENTACAMPEÃO DA COPA DO BRASIL — escreveu o Flamengo.

Como foram os jogos da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG

No primeiro jogo, diante de mais de 61 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo se impôs desde o início e venceu por 3 a 1. Arrascaeta abriu o placar, e Gabigol marcou duas vezes. Apesar do gol de Alan Kardec nos minutos finais, o Atlético-MG saiu em desvantagem e precisaria de uma virada histórica em casa.

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No jogo de volta, disputado na Arena MRV, o Atlético-MG pressionou durante os 90 minutos, chegou a ter mais de 60% de posse de bola e 19 finalizações, mas não conseguiu furar a defesa rubro-negra. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Flamengo matou o jogo no contra-ataque com Gonzalo Plata, que decretou a vitória por 1 a 0 e confirmou o título com um agregado de 4 a 1.

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A conquista marcou o último título de Gabigol com a camisa do Flamengo. Após uma trajetória brilhante no time carioca, o atacante assinou com o Cruzeiro.

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