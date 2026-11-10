Vágner Love diz que seria titular no Flamengo atual e pede Pedro na Copa de 2030
Ex-atacante brincou sobre espaço no time de Jardim e destacou a qualidade do camisa 9
O ataque do Flamengo nos últimos anos passou por momentos de destaque, com grandes nomes como Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Os dois últimos, inclusive, seguem sendo fundamentais para o clube atualmente. Entretanto, em um passado recente, outros jogadores, como Vágner Love, também foram responsáveis por balançar as redes pelo Rubro-Negro. Para o ex-atacante, aliás, haveria espaço para ele no atual setor ofensivo da equipe carioca.
Durante um evento de Showbol no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, Vágner Love, que formou o Império do Amor ao lado de Adriano, brincou sobre a possibilidade, mas afirmou que seria titular no Flamengo de Leonardo Jardim.
— Respeito muito os jogadores que estão hoje, lógico, o Pedro, um excelente centroavante, o Bruno Henrique hoje jogando de centroavante. Mas eu acredito que eu teria chance. Seria titular, sim — disse Love, em entrevista ao "Coluna do Fla".
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Vágner Love enaltece Pedro com a camisa do Flamengo
A reta final da temporada vem sendo fundamental para Pedro, que, após um período de má fase, marcou quatro gols nos últimos dois jogos. Para Vágner Love, o camisa 9 "dispensa comentários". Além disso, o ex-atacante acredita que o jogador do Flamengo tem grandes chances de estar na Copa do Mundo de 2030.
— O Pedro é um grande jogador, dispensa comentários. Ele vem mostrando isso nos últimos anos. O cara consegue fazer mais de 30 gols durante a temporada. Então, eu acredito muito que ele tenha chance de estar nesse novo ciclo da seleção brasileira para que ele possa ir para a próxima Copa do Mundo — analisou.
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