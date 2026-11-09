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Samuel Lino seria o escolhido de Ancelotti para representar o Flamengo na Seleção

Atacante foi preservado por decisão da CBF devido à disputa do Brasileirão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 12:57
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Samuel Lino era o escolhido de Carlo Ancelotti para representar o Flamengo na Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura, neste mês. O atacante estava entre os 26 nomes da lista do treinador italiano, mas acabou fora da convocação após uma decisão da CBF de preservar os jogadores de Flamengo e Palmeiras por conta da disputa pelo título do Brasileirão.

A ideia inicial era convocar apenas um jogador por clube brasileiro, como aconteceu com outras equipes. O acordo foi discutido entre a CBF e os clubes antes do anúncio da lista, com o objetivo de evitar um esvaziamento ainda maior do Brasileirão na reta decisiva da competição. Pelo Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel também estava entre os nomes cotados para defender a Seleção.

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No Flamengo, além de Samuel Lino, Lucas Paquetá, Pedro e Emerson Royal apareciam na pré-lista. A situação, porém, mudou na véspera da convocação, anunciada em 29 de outubro, quando o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, confirmou que os jogadores dos dois clubes seriam preservados.

Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto
Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

Em entrevista ao "Ge" nesta segunda-feira, Caetano explicou a decisão e confirmou que havia representantes de Flamengo e Palmeiras entre os atletas considerados pela comissão técnica de Ancelotti.

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— Nós tínhamos, sim, atletas mantendo o critério de ter até um atleta por clube brasileiro, um representante do Palmeiras e também do Flamengo. Como tomamos essa decisão em conjunto com a instituição, preservamos essas duas equipes justamente por estarem na disputa do título nacional e para que não trouxéssemos um prejuízo a mais. Foram retirados, sim, esses dois atletas. Eu prefiro não ficar nominando porque tinham mais jogadores pré-convocados, tanto de Palmeiras como de Flamengo. Mas, como até expliquei naquele dia lá na convocação, a decisão vai ser sensata — afirmou.

Samuel Lino ganha força para próximas convocações

Apesar de ficar fora da lista de novembro, Samuel Lino segue bem avaliado pela comissão técnica de Ancelotti. O atacante teve bom desempenho nos amistosos contra Austrália e Índia, quando marcou gol, e aparece como um nome observado pela Seleção para as próximas convocações.

A próxima lista está prevista para março de 2027, mas ainda não há adversários confirmados para os compromissos da equipe brasileira. Até lá, o atacante terá a oportunidade de manter o bom momento com a camisa rubro-negra e seguir no radar da comissão técnica.

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