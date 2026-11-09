Samuel Lino era o escolhido de Carlo Ancelotti para representar o Flamengo na Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura, neste mês. O atacante estava entre os 26 nomes da lista do treinador italiano, mas acabou fora da convocação após uma decisão da CBF de preservar os jogadores de Flamengo e Palmeiras por conta da disputa pelo título do Brasileirão.

A ideia inicial era convocar apenas um jogador por clube brasileiro, como aconteceu com outras equipes. O acordo foi discutido entre a CBF e os clubes antes do anúncio da lista, com o objetivo de evitar um esvaziamento ainda maior do Brasileirão na reta decisiva da competição. Pelo Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel também estava entre os nomes cotados para defender a Seleção.

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No Flamengo, além de Samuel Lino, Lucas Paquetá, Pedro e Emerson Royal apareciam na pré-lista. A situação, porém, mudou na véspera da convocação, anunciada em 29 de outubro, quando o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, confirmou que os jogadores dos dois clubes seriam preservados.

Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

Em entrevista ao "Ge" nesta segunda-feira, Caetano explicou a decisão e confirmou que havia representantes de Flamengo e Palmeiras entre os atletas considerados pela comissão técnica de Ancelotti.

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— Nós tínhamos, sim, atletas mantendo o critério de ter até um atleta por clube brasileiro, um representante do Palmeiras e também do Flamengo. Como tomamos essa decisão em conjunto com a instituição, preservamos essas duas equipes justamente por estarem na disputa do título nacional e para que não trouxéssemos um prejuízo a mais. Foram retirados, sim, esses dois atletas. Eu prefiro não ficar nominando porque tinham mais jogadores pré-convocados, tanto de Palmeiras como de Flamengo. Mas, como até expliquei naquele dia lá na convocação, a decisão vai ser sensata — afirmou.

Samuel Lino ganha força para próximas convocações

Apesar de ficar fora da lista de novembro, Samuel Lino segue bem avaliado pela comissão técnica de Ancelotti. O atacante teve bom desempenho nos amistosos contra Austrália e Índia, quando marcou gol, e aparece como um nome observado pela Seleção para as próximas convocações.

A próxima lista está prevista para março de 2027, mas ainda não há adversários confirmados para os compromissos da equipe brasileira. Até lá, o atacante terá a oportunidade de manter o bom momento com a camisa rubro-negra e seguir no radar da comissão técnica.

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