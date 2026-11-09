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Por trás da máscara: Flamengo prepara retorno de Danilo após cirurgia

Defensor participou de parte da atividade com o grupo; adaptação à proteção será acompanhada diariamente

PorLucas BayerBernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 19:49
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Danilo de máscara em treino do Flamengo
Danilo de máscara em treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Danilo deu mais um passo para voltar a jogar pelo Flamengo. Na reapresentação desta segunda-feira (9), no Ninho do Urubu, o defensor participou de parte do treinamento com os companheiros usando uma máscara de proteção. Foi a primeira atividade com outros jogadores utilizando o equipamento desde a cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula.

O Lance! apurou que um profissional do clube ficou responsável pela escolha do material utilizado na proteção. O equipamento permite que Danilo avance gradualmente nos trabalhos, com acompanhamento da adaptação ao contato com os demais atletas.

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O zagueiro já vinha realizando atividades individuais em campo, mas ainda não cumpriu toda a programação com o elenco. A presença na atividade transmitida pela Flamengo TV marcou essa nova etapa da recuperação.

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Adaptação à máscara será avaliada diariamente

A avaliação será diária, especialmente pela retomada dos exercícios com os companheiros. Além da evolução nos treinamentos, a confiança de Danilo utilizando a proteção será considerada no processo de retorno às partidas.

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O trabalho desta segunda-feira ainda não representa uma liberação para jogar. A participação será ampliada de acordo com a resposta do defensor, que busca ficar novamente à disposição de Leonardo Jardim na reta final do Brasileirão.

Danilo sofreu as duas fraturas após um choque com o goleiro Fábio nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, em 11 de outubro, no Maracanã. O jogador passou por cirurgia no dia seguinte e está afastado das partidas desde então.

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O Flamengo aproveita a pausa da Data Fifa para recuperar os atletas que estão fora de combate. O próximo compromisso será contra o Athletico, em 18 de novembro, mas a presença de Danilo ainda depende da evolução durante esse período.

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