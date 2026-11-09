Flamengo ganha vantagem sobre o Palmeiras na disputa pelo Brasileirão; veja o motivo
Com apenas uma competição pela frente, Rubro-Negro terá calendário menos desgastante que o rival, que disputará duas finais em oito dias
O Flamengo terá uma vantagem importante sobre o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro concentra todas as atenções na disputa pelo título nacional, a equipe paulista precisará dividir o foco entre três competições. A classificação do time de Abel Ferreira para a final da Copa do Brasil, no último domingo (8), aumentou a diferença entre os calendários dos dois concorrentes.
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Com quatro rodadas restantes, o Flamengo lidera o Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras. Além da vantagem na classificação, a equipe comandada por Leonardo Jardim terá menos compromissos e mais tempo de preparação para os jogos decisivos da temporada.
O cenário ficou ainda mais favorável ao clube carioca após o Palmeiras eliminar o Vasco nos pênaltis, em São Januário, e garantir presença na decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. O confronto será disputado no dia 6 de dezembro, apenas oito dias depois da final da Libertadores, contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro.
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Ao todo, o Palmeiras ainda terá seis partidas na temporada, sendo quatro pelo Brasileirão e duas decisões. O Flamengo, eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, entrará em campo somente quatro vezes até o encerramento do campeonato.
Alviverde jogará última rodada do Brasileirão entre duas finais
A distribuição dos compromissos pode representar um obstáculo para o Palmeiras na disputa pelo título brasileiro. O time paulista enfrentará o Coritiba no dia 2 de dezembro, pela 38ª e última rodada, exatamente entre as finais da Libertadores e da Copa do Brasil.
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A equipe de Abel Ferreira terá apenas quatro dias entre a decisão continental, em Montevidéu, e o confronto com o Coritiba. Outros quatro dias depois, enfrentará o Grêmio, em Brasília, pelo título da Copa do Brasil.
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Além do desgaste físico e das viagens, o Palmeiras precisará administrar a preparação para duas decisões e a possibilidade de preservar jogadores em compromissos do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo, por sua vez, terá um calendário mais espaçado. Após o confronto direto com o Palmeiras, marcado para 21 de novembro, no Nubank Parque, o Rubro-Negro só voltará a atuar no dia 29, contra o Coritiba, fora de casa. Serão oito dias sem partidas, período que poderá ser utilizado para recuperação física e preparação da equipe.
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No mesmo intervalo, o Palmeiras enfrentará a Chapecoense, no dia 24, e disputará a final da Libertadores, no dia 28. A diferença de compromissos pode ser um trunfo para Leonardo Jardim, principalmente em uma reta final marcada pelo desgaste acumulado ao longo da temporada.
Veja os jogos restantes de Flamengo e Palmeiras
Flamengo
- 18/11: Flamengo x Athletico-PR — Brasileirão
- 21/11: Palmeiras x Flamengo — Brasileirão
- 29/11: Coritiba x Flamengo — Brasileirão
- 02/12: Flamengo x Chapecoense — Brasileirão
Palmeiras
- 18/11: Cruzeiro x Palmeiras — Brasileirão
- 21/11: Palmeiras x Flamengo — Brasileirão
- 24/11: Chapecoense x Palmeiras — Brasileirão
- 28/11: Palmeiras x Estudiantes — Final da Libertadores
- 02/12: Palmeiras x Coritiba — Brasileirão
- 06/12: Palmeiras x Grêmio — Final da Copa do Brasil
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