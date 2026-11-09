Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Flamengo ganha vantagem sobre o Palmeiras na disputa pelo Brasileirão; veja o motivo

Com apenas uma competição pela frente, Rubro-Negro terá calendário menos desgastante que o rival, que disputará duas finais em oito dias

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 18:10
Favorite o Lance! no Google
Arrascaeta e Flaco são dois destaques de Flamengo e Palmeiras
Arrascaeta e Flaco são dois destaques de Flamengo e Palmeiras (Foto: Arte/Lance!)

O Flamengo terá uma vantagem importante sobre o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro concentra todas as atenções na disputa pelo título nacional, a equipe paulista precisará dividir o foco entre três competições. A classificação do time de Abel Ferreira para a final da Copa do Brasil, no último domingo (8), aumentou a diferença entre os calendários dos dois concorrentes.

➡️Flamengo recebe quatro punições da Conmebol após queda na Libertadores

Com quatro rodadas restantes, o Flamengo lidera o Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras. Além da vantagem na classificação, a equipe comandada por Leonardo Jardim terá menos compromissos e mais tempo de preparação para os jogos decisivos da temporada.

continua após a publicidade

O cenário ficou ainda mais favorável ao clube carioca após o Palmeiras eliminar o Vasco nos pênaltis, em São Januário, e garantir presença na decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. O confronto será disputado no dia 6 de dezembro, apenas oito dias depois da final da Libertadores, contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro.

➡️Samuel Lino seria o escolhido de Ancelotti para representar o Flamengo na Seleção

Ao todo, o Palmeiras ainda terá seis partidas na temporada, sendo quatro pelo Brasileirão e duas decisões. O Flamengo, eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, entrará em campo somente quatro vezes até o encerramento do campeonato.

continua após a publicidade

Alviverde jogará última rodada do Brasileirão entre duas finais

A distribuição dos compromissos pode representar um obstáculo para o Palmeiras na disputa pelo título brasileiro. O time paulista enfrentará o Coritiba no dia 2 de dezembro, pela 38ª e última rodada, exatamente entre as finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

A equipe de Abel Ferreira terá apenas quatro dias entre a decisão continental, em Montevidéu, e o confronto com o Coritiba. Outros quatro dias depois, enfrentará o Grêmio, em Brasília, pelo título da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Além do desgaste físico e das viagens, o Palmeiras precisará administrar a preparação para duas decisões e a possibilidade de preservar jogadores em compromissos do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo, por sua vez, terá um calendário mais espaçado. Após o confronto direto com o Palmeiras, marcado para 21 de novembro, no Nubank Parque, o Rubro-Negro só voltará a atuar no dia 29, contra o Coritiba, fora de casa. Serão oito dias sem partidas, período que poderá ser utilizado para recuperação física e preparação da equipe.

continua após a publicidade

➡️Flamengo x Athletico: veja preços dos ingressos para jogo decisivo no Brasileirão

No mesmo intervalo, o Palmeiras enfrentará a Chapecoense, no dia 24, e disputará a final da Libertadores, no dia 28. A diferença de compromissos pode ser um trunfo para Leonardo Jardim, principalmente em uma reta final marcada pelo desgaste acumulado ao longo da temporada.

Veja os jogos restantes de Flamengo e Palmeiras

Flamengo

  • 18/11: Flamengo x Athletico-PR — Brasileirão
  • 21/11: Palmeiras x Flamengo — Brasileirão
  • 29/11: Coritiba x Flamengo — Brasileirão
  • 02/12: Flamengo x Chapecoense — Brasileirão

Palmeiras

  • 18/11: Cruzeiro x Palmeiras — Brasileirão
  • 21/11: Palmeiras x Flamengo — Brasileirão
  • 24/11: Chapecoense x Palmeiras — Brasileirão
  • 28/11: Palmeiras x Estudiantes — Final da Libertadores
  • 02/12: Palmeiras x Coritiba — Brasileirão
  • 06/12: Palmeiras x Grêmio — Final da Copa do Brasil
Andreas Pereira e Flaco López disputam a bola com Alexsandro no triunfo do Palmeiras sobre o Flamengo
Andreas Pereira e Flaco Lopez disputam a bola com Alexsandro no triunfo do Palmeiras sobre o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Flamengo x Estudiantes, Copa Libertadores 2026, jogadores rubro-negros lamentam derrota nos penaltis no Maracanã.

Flamengo

Flamengo recebe quatro punições da Conmebol após queda na Libertadores

Há 2 horas
Viveros amplia o placar em Athletico-PR x Internacional (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Viveros é suspenso por dois jogos por pisão em jogador do Vasco e desfalca o Athletico contra o Flamengo

Há 3 horas
Grêmio celebra a classificação em campo, com torcida ao fundo.

Grêmio

Grêmio iguala Flamengo como maior finalista da história da Copa do Brasil

Há 3 horas
Cleber Xavier, treinador, casaco com emblema da Venezuela (FVF), cercado por La Vinotinto e Copa do Mundo 2030.

Futebol Internacional

Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier explica projeto para levar Venezuela à Copa do Mundo

Há 4 horas
Torcida do Flamengo em estádio lotado, torcedores com faixas vermelhas e pretas, apoiando o time contra o Estudiantes.

Flamengo

Flamengo x Athletico: veja preços dos ingressos para jogo decisivo no Brasileirão

Há 5 horas
Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto

Flamengo

Samuel Lino seria o escolhido de Ancelotti para representar o Flamengo na Seleção

Há 5 horas
Mais LANCE!
Taça da Copa do Brasil Feminina

Internacional decide final da Copa do Brasil em casa; veja datas dos jogos

Pedro na vitória do Flamengo sobre o Bahia

Justiça determina desocupação de imóvel no Rio ligado à família de Pedro, do Flamengo

Taça da Copa do Brasil Feminina

CBF realiza sorteio para definir mandos da final da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Inter

Mapa da América do Sul com jogadores do Flamengo em avião; agenda de jogos na data FIFA, bandeiras e itens de viagem.

Data Fifa: veja a agenda de jogos dos convocados do Flamengo

Jogadores do Palmeiras celebram a classificação à final da Copa do Brasil

Torcida do Flamengo reage à classificação do Palmeiras: 'Nunca'

Retrato próximo de homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, jaqueta preta, fundo desfocado.

Filipe Luís vive má fase no Monaco e tem aproveitamento de apenas 20% na Ligue 1

Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul

Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter

Inter x Bragantino: jogadora do Bragantino em vermelho chuta a bola, cercada por jogadoras do Inter (uniformes brancos).

Internacional vence Bragantino nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil Feminina

Matheus Gonçalves, que mandou indireta para Filipe Luís, em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Matheus Gonçalves revela bastidores da saída do Flamengo: 'Não gostava'

Lucas Paquetá, meia do Flamengo

Flamengo planeja usar Data Fifa para recuperar lesionados e aliviar desgaste físico do elenco

Kaio Jorge comemora gol contra o Bahia, levantando o braço direito, com torcedores ao fundo.

Torcida do Flamengo reage à fala de Kaio Jorge: 'É nítido'

Lucas Paquetá, Neymar e Danilo conversam no banco de reservas do Brasil durante amistoos contra o Panamá

Paquetá fala sobre Neymar no Flamengo e revela bastidor de entrada no craque

Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino

Varela relembra início difícil e revela o que mudou sua trajetória no Flamengo