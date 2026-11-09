O Flamengo terá uma vantagem importante sobre o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro concentra todas as atenções na disputa pelo título nacional, a equipe paulista precisará dividir o foco entre três competições. A classificação do time de Abel Ferreira para a final da Copa do Brasil, no último domingo (8), aumentou a diferença entre os calendários dos dois concorrentes.

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Com quatro rodadas restantes, o Flamengo lidera o Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras. Além da vantagem na classificação, a equipe comandada por Leonardo Jardim terá menos compromissos e mais tempo de preparação para os jogos decisivos da temporada.

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O cenário ficou ainda mais favorável ao clube carioca após o Palmeiras eliminar o Vasco nos pênaltis, em São Januário, e garantir presença na decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. O confronto será disputado no dia 6 de dezembro, apenas oito dias depois da final da Libertadores, contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro.

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Ao todo, o Palmeiras ainda terá seis partidas na temporada, sendo quatro pelo Brasileirão e duas decisões. O Flamengo, eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, entrará em campo somente quatro vezes até o encerramento do campeonato.

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Alviverde jogará última rodada do Brasileirão entre duas finais

A distribuição dos compromissos pode representar um obstáculo para o Palmeiras na disputa pelo título brasileiro. O time paulista enfrentará o Coritiba no dia 2 de dezembro, pela 38ª e última rodada, exatamente entre as finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

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A equipe de Abel Ferreira terá apenas quatro dias entre a decisão continental, em Montevidéu, e o confronto com o Coritiba. Outros quatro dias depois, enfrentará o Grêmio, em Brasília, pelo título da Copa do Brasil.

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Além do desgaste físico e das viagens, o Palmeiras precisará administrar a preparação para duas decisões e a possibilidade de preservar jogadores em compromissos do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo, por sua vez, terá um calendário mais espaçado. Após o confronto direto com o Palmeiras, marcado para 21 de novembro, no Nubank Parque, o Rubro-Negro só voltará a atuar no dia 29, contra o Coritiba, fora de casa. Serão oito dias sem partidas, período que poderá ser utilizado para recuperação física e preparação da equipe.

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No mesmo intervalo, o Palmeiras enfrentará a Chapecoense, no dia 24, e disputará a final da Libertadores, no dia 28. A diferença de compromissos pode ser um trunfo para Leonardo Jardim, principalmente em uma reta final marcada pelo desgaste acumulado ao longo da temporada.

Veja os jogos restantes de Flamengo e Palmeiras

Flamengo

18/11: Flamengo x Athletico-PR — Brasileirão

21/11: Palmeiras x Flamengo — Brasileirão

29/11: Coritiba x Flamengo — Brasileirão

02/12: Flamengo x Chapecoense — Brasileirão

Palmeiras

18/11: Cruzeiro x Palmeiras — Brasileirão

21/11: Palmeiras x Flamengo — Brasileirão

24/11: Chapecoense x Palmeiras — Brasileirão

28/11: Palmeiras x Estudiantes — Final da Libertadores

02/12: Palmeiras x Coritiba — Brasileirão

06/12: Palmeiras x Grêmio — Final da Copa do Brasil