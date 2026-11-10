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Com nome de astro da NBA, Jordan Michael, do Flamengo, é convocado pela seleção dos Estados Unidos

Aos 17 anos, meia-atacante recebe sua primeira convocação e disputará amistosos em Portugal

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 11:56
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Jordan Michael tem nome de astro do basquete e, quem sabe, um dia também poderá ser conhecido por suas conquistas no futebol. Aos 17 anos, o meia-atacante do Flamengo recebeu sua primeira convocação para a seleção dos Estados Unidos Sub-18. A homenagem ao lendário Michael Jordan, hexacampeão da NBA pelo Chicago Bulls, está na origem do nome do Garoto do Ninho, que começa a ganhar espaço no cenário internacional.

Natural de Danbury, no estado de Connecticut, Jordan é filho de brasileiros que se mudaram para os Estados Unidos. A escolha do nome foi inspirada justamente no ídolo do basquete norte-americano. Em entrevista recente, o jovem contou, com bom humor, como surgiu a ideia.

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— Meu irmão queria colocar o nome do Michael Jordan, essas coisas assim, mas era muito caro. Aí meus pais, sem saber que nome colocar, decidiram colocar [nome]. E agora está valendo no futebol — disse o jogador ao "SporTV".

Jordan Michael, jogador do Flamengo
Jordan Michael, jogador do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Agora, ele terá a oportunidade de representar o país onde nasceu pela primeira vez. Jordan foi chamado para dois amistosos internacionais em Portugal, durante o mês de novembro. Os Estados Unidos enfrentam a Noruega no dia 15 e, dois dias depois, encaram os anfitriões portugueses. Entre os compromissos, a programação prevê uma atividade de treinamento e recuperação física.

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- Serão dois jogos importantes, contra seleções fortes, e sei que vão exigir bastante de todos nós. Quero aproveitar essa experiência para evoluir como jogador, representar bem os Estados Unidos e voltar ainda mais preparado para os desafios que tenho pela frente no Flamengo - afirmou o meia-atacante.

Jordan Michael chegou ao Flamengo em 2026

Nascido em 17 de maio de 2009, Jordan chegou ao Flamengo em março de 2026. Antes do time carioca, passou pelas categorias de base do New York City FC, dos Estados Unidos, do Coimbra e do Palmeiras.

Na atual temporada, tem 33 partidas e seis gols pelas equipes de base rubro-negras. Foram 19 jogos e dois gols pelo Campeonato Brasileiro, além de 13 partidas e quatro gols pelo Campeonato Carioca. Ele também teve uma participação na Recopa Carioca e integra o elenco que disputa a Copa Rio da categoria.

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A primeira convocação para a seleção norte-americana representa um novo passo na trajetória do jogador, que reúne uma história familiar ligada ao Brasil, nasceu nos Estados Unidos e agora começa a construir seu caminho no futebol com uma homenagem a um dos maiores atletas da história do esporte.

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