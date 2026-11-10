Flamengo aprende a não perder e se aproxima do título do Brasileirão
Com o melhor ataque e a segunda defesa menos vazada da competição, equipe de Leonardo Jardim transforma regularidade em vantagem na disputa pela taça
O Flamengo chega às últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro sustentado por uma sequência de 11 jogos sem perder. São dez vitórias e um empate que ajudaram a consolidar a liderança rubro-negra e abrir três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Com 76 pontos, a equipe de Leonardo Jardim depende apenas dos próprios resultados para conquistar o título nacional, mesmo com o confronto direto entre os concorrentes.
➡️Flamengo ganha vantagem sobre o Palmeiras na disputa pelo Brasileirão; veja o motivo
A invencibilidade é o reflexo de um Flamengo que encontrou regularidade em diferentes cenários. A equipe conseguiu resultados tanto em partidas de maior domínio ofensivo, que são a maioria, quanto nos poucos confrontos mais equilibrados, nos quais a organização defensiva foi importante para evitar tropeços. A vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, em 4 de novembro, representou o quinto triunfo consecutivo no campeonato.
➡️Flamengo recebe quatro punições da Conmebol após queda na Libertadores
O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 71 gols marcados em 34 partidas, média de 2,09 por jogo. Na defesa, sofreu 29 gols, a segunda menor marca da competição, atrás apenas do Palmeiras, com 23. O saldo positivo de 42 gols também é o maior do torneio.
Regularidade aproxima Flamengo da taça
O desempenho no segundo turno evidencia a força da equipe. Em 15 partidas, o Flamengo conquistou 36 dos 45 pontos possíveis, com 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O aproveitamento de 80% é o melhor do returno, período em que o time marcou 34 gols e sofreu 13.
➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
A campanha já coloca o Rubro-Negro entre os melhores desempenhos da história recente do campeonato. Os 76 pontos conquistados até a 34ª rodada representam a terceira melhor marca da era dos pontos corridos com 20 clubes, atrás apenas do Flamengo de 2019 e do Atlético-MG de 2021.
O Flamengo também igualou o recorde de nove jogos vencendo por uma vantagem de três ou mais gols em uma mesma edição do Brasileiro, marca anteriormente alcançada pelo Cruzeiro em 2013.
O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, em 18 de novembro, no Maracanã. Na sequência, o Flamengo enfrenta o Palmeiras fora de casa, em confronto direto que pode encaminhar a definição do campeonato. Coritiba e Chapecoense completam a tabela rubro-negra.
Tudo sobre
Fora de Campo
Decisão da Justiça sobre imóvel de Pedro, do Flamengo, viraliza: 'Deu mole'Há 1 hora
Flamengo
Por trás da máscara: Flamengo prepara retorno de Danilo após cirurgiaHá 12 horas
Flamengo
Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Athletico-PRHá 12 horas
Flamengo
Flamengo ganha vantagem sobre o Palmeiras na disputa pelo Brasileirão; veja o motivoHá 13 horas
Flamengo
Flamengo recebe quatro punições da Conmebol após queda na LibertadoresHá 16 horas
Futebol Nacional
Viveros é suspenso por dois jogos por pisão em jogador do Vasco e desfalca o Athletico contra o FlamengoHá 17 horas
Mais LANCE!
Grêmio iguala Flamengo como maior finalista da história da Copa do Brasil
Tricolor gaúcho chega à décima decisão do torneio após eliminar o Atlético-MG e divide o topo do ranking com o Rubro-Negro
Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier explica projeto para levar Venezuela à Copa do Mundo
Brasileiro integra comissão técnica de Oswaldo Vizcarrondo e participa da renovação da Vinotinto, que busca disputar o Mundial pela primeira vez na história
Flamengo x Athletico: veja preços dos ingressos para jogo decisivo no Brasileirão
Confronto no Maracanã será o penúltimo no Rio em 2026 e antecede duelo direto com o Palmeiras
Samuel Lino seria o escolhido de Ancelotti para representar o Flamengo na Seleção
Atacante foi preservado por decisão da CBF devido à disputa do Brasileirão
Internacional decide final da Copa do Brasil em casa; veja datas dos jogos
Jogos serão nos dias 11 e 15 de novembro; CBF ainda irá divulgar horário e estádios das decisões
Justiça determina desocupação de imóvel no Rio ligado à família de Pedro, do Flamengo
Lance! apurou que imóvel foi adquirido pelo pai do atacante em 2020
CBF realiza sorteio para definir mandos da final da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Inter
Equipes se enfrentam nos dias 11 e 15 de novembro em busca do título inédito
Data Fifa: veja a agenda de jogos dos convocados do Flamengo
Cinco jogadores defenderão suas seleções durante a pausa no calendário
Torcida do Flamengo reage à classificação do Palmeiras: 'Nunca'
Cruz-Maltino venceu por 2 a 1 em São Januário, mas foi eliminado nos pênaltis após desperdiçar duas cobranças
Filipe Luís vive má fase no Monaco e tem aproveitamento de apenas 20% na Ligue 1
Treinador brasileiro acumula cinco jogos sem vitória no Campeonato Francês; equipe empatou com o Le Mans neste domingo (8)
Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter
Atletas podem desfalcar suas equipes na retomada do Brasileirão após a Data Fifa
Internacional vence Bragantino nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil Feminina
Gurias Coloradas perdem por 2 a 0 no tempo regulamentar, mas vencem disputa por 5 a 4 e garantem vaga na decisão contra o Flamengo
Matheus Gonçalves revela bastidores da saída do Flamengo: 'Não gostava'
Meia-atacante relembrou perda de espaço após chegada de Sampaoli