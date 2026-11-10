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Flamengo aprende a não perder e se aproxima do título do Brasileirão

Com o melhor ataque e a segunda defesa menos vazada da competição, equipe de Leonardo Jardim transforma regularidade em vantagem na disputa pela taça

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 08:00
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O Flamengo chega às últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro sustentado por uma sequência de 11 jogos sem perder. São dez vitórias e um empate que ajudaram a consolidar a liderança rubro-negra e abrir três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Com 76 pontos, a equipe de Leonardo Jardim depende apenas dos próprios resultados para conquistar o título nacional, mesmo com o confronto direto entre os concorrentes.

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A invencibilidade é o reflexo de um Flamengo que encontrou regularidade em diferentes cenários. A equipe conseguiu resultados tanto em partidas de maior domínio ofensivo, que são a maioria, quanto nos poucos confrontos mais equilibrados, nos quais a organização defensiva foi importante para evitar tropeços. A vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, em 4 de novembro, representou o quinto triunfo consecutivo no campeonato.

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O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 71 gols marcados em 34 partidas, média de 2,09 por jogo. Na defesa, sofreu 29 gols, a segunda menor marca da competição, atrás apenas do Palmeiras, com 23. O saldo positivo de 42 gols também é o maior do torneio.

Regularidade aproxima Flamengo da taça

O desempenho no segundo turno evidencia a força da equipe. Em 15 partidas, o Flamengo conquistou 36 dos 45 pontos possíveis, com 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O aproveitamento de 80% é o melhor do returno, período em que o time marcou 34 gols e sofreu 13.

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A campanha já coloca o Rubro-Negro entre os melhores desempenhos da história recente do campeonato. Os 76 pontos conquistados até a 34ª rodada representam a terceira melhor marca da era dos pontos corridos com 20 clubes, atrás apenas do Flamengo de 2019 e do Atlético-MG de 2021.

O Flamengo também igualou o recorde de nove jogos vencendo por uma vantagem de três ou mais gols em uma mesma edição do Brasileiro, marca anteriormente alcançada pelo Cruzeiro em 2013.

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O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, em 18 de novembro, no Maracanã. Na sequência, o Flamengo enfrenta o Palmeiras fora de casa, em confronto direto que pode encaminhar a definição do campeonato. Coritiba e Chapecoense completam a tabela rubro-negra.

Jogadores do Flamengo após a vitória contra o Vasco
Jogadores do Flamengo após a vitória contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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