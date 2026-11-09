O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (9), no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para o confronto com o Athletico-PR, no dia 18 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após três dias de folga, o elenco voltou a trabalhar sob o comando do técnico Leonardo Jardim, em atividade que teve parte transmitida ao vivo pela Flamengo TV.

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Uma das novidades do treinamento foi a presença de Danilo no gramado. Em recuperação de duas fraturas na mandíbula, o zagueiro apareceu utilizando uma máscara de proteção e realizando atividades com bola com os companheiros. O defensor passou por cirurgia em outubro e ainda não tem data confirmada para retornar aos jogos.

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A reapresentação marca o início de um período importante para o Flamengo, que terá nove dias até o próximo compromisso. A comissão técnica pretende aproveitar a Data Fifa para recuperar jogadores lesionados, reduzir o desgaste físico do elenco e aprimorar aspectos táticos antes da sequência decisiva do Brasileirão.

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Entre as prioridades estão Lucas Paquetá e Alex Sandro. O meia se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo trata um edema muscular na coxa esquerda. Existe a expectativa de que ambos avancem na recuperação durante a semana e possam ficar à disposição para enfrentar o Athletico-PR.

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Além dos lesionados, Leonardo Jardim terá atenção especial com jogadores que apresentaram sinais de desgaste físico nas últimas partidas. Carrascal e Ayrton Lucas, por exemplo, foram substituídos no intervalo da vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, no último dia 4, por conta de sobrecarga.

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O treinador também terá desfalques durante parte da preparação. Arrascaeta, De La Cruz e Varela foram convocados pela seleção uruguaia, enquanto Gonzalo Plata e Anthony Valencia estão com o Equador para os compromissos internacionais.

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Veja a programação de treinos do Flamengo na Data Fifa

O Flamengo terá seis dias de atividades no Ninho do Urubu entre segunda-feira (9) e domingo (15). A única folga programada para o período será na sexta-feira (13).

Segunda-feira (9): treino às 16h Terça-feira (10): treino às 10h Quarta-feira (11): treino às 10h Quinta-feira (12): treino às 10h Sexta-feira (13): folga Sábado (14): treino às 10h Domingo (15): treino às 10h

Líder do Campeonato Brasileiro com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o Flamengo terá quatro partidas pela frente na competição. O primeiro compromisso será contra o Athletico-PR, no dia 18, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Na rodada seguinte, o Rubro-Negro enfrentará o Palmeiras, fora de casa, em confronto direto pela liderança.

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