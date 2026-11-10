VÍDEO: Arrascaeta, do Flamengo, acerta golaço em treino, e Uruguai compara com Forlán
Camisa 10 acertou chute de trivela, enquanto o técnico também participou da brincadeira
Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, está com a seleção do Uruguai para os amistosos desta Data Fifa. No treino desta terça-feira (10), o meio-campista acertou um chutaço que repercutiu entre os torcedores. Nas redes sociais, o perfil oficial da seleção brincou com a finalização do jogador do time brasileiro e a do técnico Diego Forlán, na mesma atividade.
No vídeo, Arrascaeta recebe a bola, domina com a coxa direita e, de esquerda, acerta um chutaço de trivela. Em seguida, Forlán recebe a bola rasteira e também acerta a finalização. Na legenda, o perfil da seleção uruguaia brincou: "O dez de hoje ou o de ontem?".
¿El diez de hoy o el de ayer? ☄️ https://t.co/YIQUSaFTtk— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2026
Retorno de Arrascaeta após lesão
Arrascaeta está de volta à seleção do Uruguai após se lesionar na última Data Fifa. Durante a vitória por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, em setembro, quando marcou um gol e deu uma assistência, o meia levou a pior em uma dividida e fraturou o punho esquerdo. O jogador do Flamengo precisou passar por cirurgia no local e só voltou a atuar no dia 22 de outubro, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, quando o time foi eliminado.
Flamengo busca acordo com o Uruguai nesta Data Fifa
O Flamengo busca um acordo com o Uruguai para contar com Arrascaeta, Varela e De la Cruz antes da partida contra o Athletico, no dia 18.
Os amistosos serão contra a Argentina, no dia 13, em Buenos Aires, e contra a República Dominicana, no dia 17, em Maldonado, no Uruguai. Já o primeiro compromisso do Flamengo após o término da Data Fifa será no dia 18, contra o Athletico, no Maracanã. Ou seja, apenas um dia depois do último jogo da seleção.
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Diante desse cenário, existe a possibilidade de os jogadores serem liberados do segundo amistoso. No caso de Arrascaeta, além da participação na partida contra o Athletico, que é o principal fator, o camisa 10 ainda tem uma homenagem prevista para o dia 15 de novembro, aniversário do clube, quando receberia um busto na Gávea.
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