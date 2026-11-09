Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Justiça determina desocupação de imóvel no Rio ligado à família de Pedro, do Flamengo

Lance! apurou que imóvel foi adquirido pelo pai do atacante em 2020

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 12:05
Favorite o Lance! no Google

A Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a desocupação de um imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense, ligado à família de Pedro, atacante do Flamengo. O prazo estabelecido para a saída voluntária é de 30 dias. A decisão tem caráter liminar e provisório, e ainda cabe recurso. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo.

A determinação foi concedida em favor do casal que ocupava a residência antes de o imóvel ser arrematado em leilão público. A Caixa Econômica Federal havia executado a dívida dos antigos proprietários após o não pagamento do financiamento imobiliário. Posteriormente, porém, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) invalidou o procedimento por entender que os mutuários não foram notificados pessoalmente sobre a possibilidade de quitar o débito nem sobre as datas dos leilões.

continua após a publicidade

Com o reconhecimento do vício processual, o magistrado concedeu a liminar e estabeleceu o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária. Caso a determinação não seja cumprida, poderá ser expedido um mandado de imissão na posse, inclusive com uso de força policial.

Pedro, do Flamengo, comemora seu segundo gol contra o Vasco
Pedro, do Flamengo, comemora gol (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

O que o Lance! apurou sobre o caso

A reportagem do Lance! apurou que o atacante nunca morou na residência e que a aquisição foi realizada pelo pai do jogador, em 2020. A posse definitiva do imóvel foi concedida em 2024, conforme as informações obtidas pela reportagem.

continua após a publicidade

Durante o período entre a compra e a concessão definitiva da posse, o casal de antigos proprietários continuou morando no local. Segundo a apuração, os pais do atacante foram responsáveis pelo pagamento das despesas de condomínio e IPTU durante esses quatro anos.

Ainda de acordo com as informações repassadas à reportagem, os antigos proprietários não pagaram as parcelas do financiamento imobiliário, o que levou à execução da dívida pela Caixa Econômica Federal e, posteriormente, ao leilão da residência.

continua após a publicidade

A atual decisão judicial ocorre após o STJ reconhecer irregularidades no procedimento que levou à arrematação do imóvel e favorecer os antigos proprietários com a liminar de desocupação.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto

Flamengo

Samuel Lino seria o escolhido de Ancelotti para representar o Flamengo na Seleção

Há 1 minuto
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

Internacional decide final da Copa do Brasil em casa; veja datas dos jogos

Há 33 minutos
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

CBF realiza sorteio para definir mandos da final da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Inter

Há 1 hora
Mapa da América do Sul com jogadores do Flamengo em avião; agenda de jogos na data FIFA, bandeiras e itens de viagem.

Flamengo

Data Fifa: veja a agenda de jogos dos convocados do Flamengo

Há 2 horas
Jogadores do Palmeiras celebram a classificação à final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à classificação do Palmeiras: 'Nunca'

Há 17 horas
Retrato próximo de homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, jaqueta preta, fundo desfocado.

Sem categoria

Filipe Luís vive má fase no Monaco e tem aproveitamento de apenas 20% na Ligue 1

Há 19 horas
Mais LANCE!
Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul

Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter

Inter x Bragantino: jogadora do Bragantino em vermelho chuta a bola, cercada por jogadoras do Inter (uniformes brancos).

Internacional vence Bragantino nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil Feminina

Matheus Gonçalves, que mandou indireta para Filipe Luís, em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Matheus Gonçalves revela bastidores da saída do Flamengo: 'Não gostava'

Lucas Paquetá, meia do Flamengo

Flamengo planeja usar Data Fifa para recuperar lesionados e aliviar desgaste físico do elenco

Kaio Jorge comemora gol contra o Bahia, levantando o braço direito, com torcedores ao fundo.

Torcida do Flamengo reage à fala de Kaio Jorge: 'É nítido'

Lucas Paquetá, Neymar e Danilo conversam no banco de reservas do Brasil durante amistoos contra o Panamá

Paquetá fala sobre Neymar no Flamengo e revela bastidor de entrada no craque

Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino

Varela relembra início difícil e revela o que mudou sua trajetória no Flamengo

Elenco do Flamengo comemorando gol

Veja datas e horários dos quatro jogos que restam para o Flamengo no Brasileirão

Gabigol com a camisa do Corinthians

Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidor

Bola do Brasileirão da edição de 2026

Chances no Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro próximos da vaga na Libertadores; Flamengo amplia vantagem pela taça

Danilo e Cristiano Ronaldo da Juventus celebram juntos no campo.

Danilo, do Flamengo, revela bastidores com Cristiano Ronaldo e relembra cobranças

Jogadores do Flamengo fazem aquecimento antes do confronto contra o Grêmio.

Elenco do Flamengo ganha folga antes de sequência decisiva na temporada

Jogadores de Flamengo e Vasco pelo Carioca Sub-20

Flamengo desperdiça pênalti e empata com Vasco na semifinal do Carioca Sub-20