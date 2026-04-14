Pedro foi homenageado pelo Flamengo na manhã desta terça-feira (14) após se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI. Com os dois gols marcados na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo (12), o centroavante chegou a 163 gols com o Manto Sagrado e ultrapassou Gabigol.

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O atacante recebeu das mãos do presidente do clube, Luiz Edurdo Baptista, o Bap, e do diretor de futebol, José Boto, uma placa com a marca registrada. Em discurso, relembrou a trajetória no clube e agradeceu pelo reconhecimento.

— Primeiro gostaria de agradecer a Deus. Somente pela graça dele, que divide comigo, com a minha família, divide com meus companheiros que estiveram aqui comigo desde quando eu cheguei aqui. Desde 2020, me ajudando, me fazendo crescer, me fazendo vencer aqui dentro também. E, sem dúvida, esse reconhecimento é algo muito, muito grande, muito grande para mim, algo que é gratificante — disse o centroavante.

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Pedro também destacou a caminhada desde sua chegada ao clube e a relação construída com a torcida.

— Passa um filme na cabeça, sem dúvida nenhuma, desde quando eu cheguei aqui, conquistando meu espaço com muito trabalho, com muita humildade, sabendo da grandeza do clube, sabendo da qualidade muito grande de todo o elenco aqui no Flamengo. Cheguei conquistando a torcida também, que me deu todo o carinho desde quando eu cheguei, dividi com a Nação esse reconhecimento.

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O camisa 9 ainda reforçou o desejo de seguir conquistando títulos com o Rubro-Negro.

— Como o presidente falou, eu não paro por aqui, espero que a gente possa conquistar ainda mais, mas sem dúvida, passa um filme na cabeça. Cheguei com oito anos na gávea, no futsal, fui pro campo e, enfim, e agora ter essa marca que no Flamengo é algo que, sem dúvida, é emocionante e a minha família. Estou muito feliz por isso também por compartilhar com eles. Espero que gente possa conquistar mais esse ano. Muito obrigado — finalizou.

Placa com homenagem do Flamengo a Pedro (Foto: Mauricio Luz / Lance!)

Pedro entre os 10 maiores goleadores com a camisa do Flamengo

Com 163 gols, Pedro também se tornou o sexto maior artilheiro da história do clube. Confira o top-10:

1 . Zico: 508 gols 2 . Dida: 254 gols 3 . Henrique Frade: 214 gols 4 . Sylvio Pirillo: 209 gols 5 . Romário: 204 gols 6 . Pedro: 163 gols 7 . Gabriel Barbosa: 161 gols 8 . Jarbas: 151 gols 9 . Bebeto: 150 gols 10 . Leônidas da Silva: 149 gols

Flamengo volta aos treinos nesta terça-feira

O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta terça-feira (14), no CT Ninho do Urubu, após folga na segunda (13). A imprensa acompanhou os primeiros 30 minutos da atividade, com trabalhos de aquecimento.

Jorginho e Erick Pulgar, que desfalcaram o time contra o Fluminense, seguem no departamento médico e não foram a campo. Por outro lado, Everton Cebolinha e Saúl Ñíguez voltaram a treinar com o grupo. Lance! apurou que há expectativa para que o atacante seja relacionado para o duelo desta quinta.

O Flamengo tem mais uma missão pela frente na próxima quinta-feira (16). A equipe volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia. O jogo no Maracanã é válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

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