Casagrande elege Pedro como melhor centroavante brasileiro em atividade

Ex-jogador e atualmente comentarista, Casagrande utilizou suas redes sociais para falar de Pedro, do Flamengo. O ex-atleta afirmou que o camisa 9 do Rubro-Negro é o melhor centroavante brasileiro em atividade no futebol.

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Veja o que o ex-atleta falou:

— O camisa 9, o centroavante, o Pedro, que, para mim, é o melhor centroavante brasileiro em atividade já faz muito tempo. Quando está em forma, tem uma inteligência futebolística acima da média, muita técnica e habilidade. Sai para o jogo, faz tabela e deixa os companheiros na cara do gol, como fez com Arrascaeta contra o Palmeiras no Maracanã. Além disso, no primeiro gol recente, mostrou noção de tempo, espaço, distância do gol e posicionamento do goleiro para girar e finalizar com precisão, mesmo em uma jogada difícil — disse Casagrande.

Pedro comemora gol no clássico (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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— A coisa mais incrível é que, pelo jeito que ele bateu na bola, o desenho da posição do goleiro e da trave passou rapidamente na cabeça dele, e ele decidiu pela intuição. É um jogador espetacular, que finaliza com os dois pés, de fora e dentro da área, pensa muito rápido, cabeceia bem e até faz gols de peito, como no segundo contra o Fluminense. Algo que não é novidade, porque ele define jogadas com muita rapidez, mesmo em bolas mais baixas — continuou.

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— Então, é um centroavante imprescindível para um elenco de Copa do Mundo. Mesmo com dúvidas do Ancelotti sobre quantos levar e com opções como Igor Thiago, João Pedro, Henrique e Vitor Roque, eu não abriria mão de um jogador como o Pedro. Talvez não como titular em todos os jogos, mas importante para mudar partidas, dar mais técnica, habilidade e inteligência ao time. Eu levaria o Pedro e mais dois centroavantes, sem dúvida — finalizou o ex-jogador.